الجزيرة على خطوط التماس في الحسكة قبيل انتهاء المهلة

يسود هدوء حذر مناطق التماس في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة السورية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتقديم خطة تفصيلية للاندماج، في ظل تضارب التصريحات حول احتمال تمديد وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين.

ميدانيا، تنقل كاميرا الجزيرة صورة لجبهات ساكنة على امتداد طريق الـM4، حيث تنتشر قوات الحكومة السورية على أحد جانبيه، مقابل تمركز قوات "قسد" على الجانب الآخر، دون تسجيل أي اشتباكات أو خروقات خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة ميلاد فضل من ريف الحسكة.

ويصف مراسل الجزيرة المشهد بأنه "هدوء حذر"، إذ يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار، رغم حساسية التوقيت واقتراب انتهاء المهلة مساء اليوم، ما يجعل الساعات المقبلة مفصلية في تحديد مسار الاتفاق أو احتمالات تمديده.

ويأتي هذا الهدوء بالتزامن مع أنباء متباينة نقلتها وكالة رويترز، إذ تحدثت مصادر في "قسد" عن إمكانية تمديد المهلة، بينما نفى مسؤول حكومي سوري رفيع وجود أي نقاشات حالية بشأن تمديدها، في تباين يعكس تعقيدات المشهد السياسي الموازي للهدوء الميداني.

وتشير معطيات إلى أن ملف نقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق يشكّل أحد العوامل الضاغطة باتجاه التمديد، في ظل حاجة هذه العملية إلى بيئة مستقرة أمنيا، لتفادي أي خروقات قد تعيد خلط الأوراق ميدانيا.

في المقابل، تؤكد دمشق أنها لم تتلقَّ حتى الآن ردا رسميا من قوات سوريا الديمقراطية بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بتسمية المسؤولين المحليين وآليات تسليم المناطق، إضافة إلى تفاصيل الاندماج العسكري والأمني والمؤسسات الخدمية.