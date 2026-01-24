أخبار|السودان

البرهان يستقبل رئيس المخابرات المصرية

المصدر: حساب إعلام مجلس السيادة الانتقالي على تليغرام https://t.me/TSC_SUDAN/24592 ٢٤ يناير ٢٠٢٦م التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبـدالـفـتـاح البـرهـان ، اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء حسن محمود رشاد، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. حيث نقل له تحيات فخامة الرئيس المصري عبـدالـفـتـاح السيسـي، وتمنياته للشعب السوداني بدوام السلام والأمن والاستقرار. وتطرق اللقاء للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، فضلاً عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم. كما تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بالنواحي الإنسانية في السودان بما يتيح تيسير عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات لمستحقيها بأمان.
البرهان أثناء لقائه رئيس المخابرات المصرية (المصدر: حساب إعلام مجلس السيادة الانتقالي على تليغرام)
Published On 24/1/2026
آخر تحديث: 21:18 (توقيت مكة)

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

جاء ذلك في بيان نشره إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وقد حضر اللقاء مدير جهاز المخابرات العامة في السودان الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وقال البيان إن مباحثات الطرفين تناولت "العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم".

وبحث الجانبان أيضا الترتيبات المتعلقة بالنواحي الإنسانية في السودان بما يتيح تيسير عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات لمستحقيها بأمان.

المصدر: الجزيرة

