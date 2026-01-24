البرهان يستقبل رئيس المخابرات المصرية

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

جاء ذلك في بيان نشره إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وقد حضر اللقاء مدير جهاز المخابرات العامة في السودان الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وقال البيان إن مباحثات الطرفين تناولت "العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية أمن البحر الأحمر والإقليم".

وبحث الجانبان أيضا الترتيبات المتعلقة بالنواحي الإنسانية في السودان بما يتيح تيسير عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات لمستحقيها بأمان.