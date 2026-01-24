3 شهداء في جباليا وخان يونس بينهم طفلان يجمعان الحطب

استُشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم السبت، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بنيران الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة في أحدث خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد طفلين بقصف مسيّرة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال الدفاع المدني إن المسيّرة قتلت الفتيين محمد يوسف الزوارعة وزكريا الزوارعة، في حين أعلن مستشفى الشفاء في المنطقة أنه استقبل الجثتين، مضيفا أنهما صبيان يبلغان 13 و15 عاما.

وفي تفاصيل استشهاد الصبيين أنهما خرجا كعادتهما لجمع الحطب علهما يعودان لعائلتيهما بما يمكن إشعاله، لكن مسيّرة إسرائيلية باغتتهما بصاروخ فقتلهما وفي أيديهما أعواد الحطب.

وذكرت وكالة الأناضول، أن فلسطينيا استشهد بقصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار، جنوبي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وهي من المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي القطاع. كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها شمالي القطاع.

إصابة بالرأس

وقال مصدر طبي إن الفلسطيني مجدي إبراهيم البلعاوي، أُصيب برصاص إسرائيلي في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، في منطقة سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفجر السبت، أفاد مصدر طبي بإصابة الفلسطيني مؤيد أبو معمر (47 عاما) برصاص إسرائيلي في الرأس وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال شهود عيان إن مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر وسط المدينة، التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

وفي السياق، أوضح الشهود أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على مناطق جنوب شرقي خان يونس، الواقعة ضمن نطاق السيطرة المحدد في الاتفاق، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها في الموقع ذاته. كما أشاروا إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي أطلق نيرانا عشوائية باتجاه ساحل المدينة.

وفي وسط القطاع، ذكر الشهود أن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مناطق سيطرتها وفق الاتفاق، أطلقت نيرانها شرقي مخيم المغازي للاجئين، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة غزة الخاضعة لسيطرة الجيش.

71 ألف شهيد

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استشهد 481 فلسطينيا، وأصيب 1313 آخرون جراء الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وفق وزارة الصحة بغزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 71 ألفا و654 شهيدا، و171 ألفا و391 مصابا جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 4 شهداء جدد، إضافة إلى 12 مصابا، دون توضيح ملابسات ذلك.