إصابة عابرة أم عرَض خطِر؟.. كدمة بيد ترمب تثير شكوك المغردين

أثار ظهور كدمة غامضة على اليد اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب موجة من الجدل والتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن الحالة الصحية للرئيس ومدى قدرته على ممارسة مهامه القيادية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول استخدامه المفرط للعقاقير الطبية.

بدأت القصة منذ أشهر حين رصدت عدسات الكاميرا كدمة متكررة الظهور على اليد اليمنى للرئيس الأمريكي وهو ما حاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض تبريره سابقا بـ"كثرة المصافحات".

لكن مشاركة ترمب في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا شهدت كشفا صريحا منه لأسباب هذه الإصابة.

فقد أكد ترمب أنه بخير، موضحا أن يده اصطدمت بالطاولة، لكنه أشار إلى سبب أعمق يتعلق بتناوله "الأسبرين" بكثرة كإجراء وقائي للقلب، رغم أن الأطباء أخبروه بعدم حاجته لذلك.

ومن المعروف طبيا أن الأسبرين يعمل كمميع للدم (مضاد للصفيحات)، والإفراط في تناوله يؤدي إلى ظهور كدمات جلدية، وهي علامة قد تستدعي التوقف عن الدواء وفق التوصيات الطبية، لتجنب مخاطر النزيف أو الآثار الجانبية الخطِرة.

تشكيك بالرواية

رصدت حلقة (2026/1/24) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع سر الكدمة في يد الرئيس دونالد ترامب وردود الأفعال حول تصريحاته الطبية المثيرة للجدل.

فقد علق الناشط حسن ساخرا على كدمة ترامب وقام بربطها بارتداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظارة سوداء خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي:

"رؤساء يحملون كدمات، ترمب في يده، وماكرون في عينه"

أما المدون ضياء، فقد انتقد انشغال الجمهور العربي بتفاصيل شخصية ثانوية، وكتب:

"متى يستفيق العرب.. العالم يتفرج علينا واحنا شوف يد ترمب شوف شعره شوف رجله".

وقرأ حساب باسم "ميكس" المشهد من زاوية فلسفية تتعلق بتقدم العمر، معلقا:

"هذه رسالة واضحة من الجسد أن عمره في العد العكسي كل يوم بالنسبة له يقربه أكثر مما يخشاه في حياته.. كم من رئيس ومسؤول وقع أوراقا ولم تتأذَّ يده من الطاولة".

أما الناشطة نوال غياب فاستنكرت وعي ترمب بخطورة تناول كميات كبيرة من الأسبرين، وشككت في حقيقة اعترافات الرئيس، فغردت: