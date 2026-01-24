أمريكا تواجه عاصفة شتوية واسعة وتحذيرات لـ170 مليون شخص

تضرب عاصفة شتوية كبرى اليوم السبت الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيرها على أكثر من 170 مليون أمريكي في أكثر من 30 ولاية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة "فيرن" في تراكمات ثلجية واضطرابات في حركة المرور وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وحتى اللحظة، تعطلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تحسبا للعاصفة، مع توقعات بإلغاء آلاف الرحلات الأخرى حتى مطلع الأسبوع المقبل مع اشتداد العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتبدأ العاصفة الثلجية من المنطقة التي تضم ولايات كولورادو ونيو ميكسيكو ووايومينغ ثم تزحف إلى ولايات أخرى لتصل غدا الأحد إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي تضم العاصمة واشنطن.

واستعدادا لهذه العاصفة، أُعلنت حالة الطوارئ في 14 ولاية، تشمل أركنساس، وفرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولاينا، ونورث كارولاينا، وألاباما، وتينيسي، وميسوري، وميسيسيبي، وكنتاكي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وكانساس، وفرجينيا الغربية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.

وقد تُعلن ولايات أخرى حالة الطوارئ في الأيام المقبلة مع استمرار العاصفة.

توقعات وتحذيرات

وتشير التوقعات إلى أن أشد تساقط للثلوج سيكون شمال مدينة أوكلاهوما، وصولا إلى أجزاء من وسط كانساس حيث يُحتمل أن يتجاوز سمك الثلج 30 سنتيمترا.

وحذرت قناة الطقس من أن مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة وأكبر منطقة حضرية من حيث عدد السكان، قد تشهد تساقطا للثلوج يصل إلى 30 سنتيمترا.

وفي مناطق أخرى، من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة تتراوح سماكتها بين 12 و20 سنتيمترا، خاصة في المناطق الممتدة من أماريلو شمالا إلى مدينة كانساس.

وستصاحب هذه الموجة القطبية رياح عاتية، وقد تنخفض درجات الحرارة المحسوسة إلى ما دون 46 درجة مئوية تحت الصفر في جميع أنحاء السهول الشمالية.

إعلان

وأعلن الرئيس دونالد ترمب أن إدارته تُنسق مع مسؤولي الولايات والمحليات استعدادا للعاصفة الشتوية، وأن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ على أتم الاستعداد للاستجابة.