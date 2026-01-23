6 قتلى بقصف روسي على شرق أوكرانيا وأزمة تدفئة في كييف

سقط قتلى وجرحى في قصف روسي استهدف مناطق متفرقة شرقي أوكرانيا، بينما تشهد العاصمة كييف انقطاعا واسعا للتدفئة، تزامنا مع حراك دولي في بروكسل وأبو ظبي لبلورة خطط إعادة الإعمار وضمانات وقف إطلاق النار.

وأفادت السلطات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك الجمعة بمقتل 4 أشخاص جراء قصف روسي استهدف مواقع تابعة لها في المقاطعة. وفي خاركيف، أكدت السلطات المحلية سقوط قتيلين وإصابة آخرين في هجوم مماثل استهدف المقاطعة صباح اليوم الجمعة.

أما في العاصمة كييف، فكشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن التدفئة لا تزال مقطوعة عن 1940 مبنى سكنيا جراء هجوم جوي روسي شُن هذا الأسبوع.

وأوضح كليتشكو عبر تطبيق تليغرام أن الفِرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، بعد انقطاع مماثل نتج عن هجوم سابق في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس أنها وجهت ضربات استهدفت منشآت في البنية التحتية للطاقة تُستخدم -بحسب تعبيرها- لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى مستودعات ذخيرة ومناطق انتشار مؤقتة لتشكيلات القوات الأوكرانية في 142 منطقة.

خطة "الازدهار" ومفاوضات أبو ظبي

وعلى المسار الدبلوماسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن "إطار عمل موحد للازدهار" يحدد رؤية إعادة إعمار أوكرانيا لما بعد الحرب.

وأوضحت أن الخطة تستند إلى تقييمات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على رفع الإنتاجية من خلال إصلاحات داعمة للأعمال التجارية وتعزيز المنافسة في السوق، مع تسريع اندماج أوكرانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. ولم تكشف عن تفاصيل بشأن التعهدات المالية المحتملة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوكرانيا تسعى للحصول على التزام بتقديم 800 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى التي تلي وقف إطلاق النار.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، لا يزال الجدل قائما داخل الأوساط الأوروبية حول ما إذا كانت الخطة ستمنح أوكرانيا فرصة حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المدى المنظور.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل انضمام بلاده في أقرب وقت ممكن من العام المقبل، بحسب مصادر مطلعة على المحادثات.

ومن المقرر أن تصبح "خطة الازدهار والنمو" جزءا من مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم أوكرانيا، إلى جانب ضمانات أمنية غربية، تنازلات لروسيا يُرجح أن تكون ضرورية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما يُنتظر أن يجتمع المفاوضون الروس والأوكرانيون مباشرة للمرة الأولى منذ فترة طويلة في وقت لاحق اليوم الجمعة، في محادثات تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة الولايات المتحدة كوسيط.