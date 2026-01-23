ويتكوف وكوشنر يبدآن محادثات مع بوتين في الكرملين

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الخميس في قصر الكرملين، لبحث ملف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحضر الاجتماع من الجانب الروسي أيضا يوري أوشاكوف مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية، وممثل الرئيس لشؤون الاستثمار والتعاون الخارجي كيريل دميترييف.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الروسية موسكو مساء الخميس، لإجراء المباحثات مع الرئيس الروسي بوتين، قادمين من دافوس السويسرية، حيث حضر ترمب ومعاونوه المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسودة اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع روسيا أصبحت شبه جاهزة، وأنه اتفق مع ترمب على الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف، في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف قد أعلن الأحد، أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات "جوهرية" في الولايات المتحدة مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر.

من جهته قال الرئيس دونالد ترمب إن التوصل إلى اتفاق بشأن روسيا وأوكرانيا "أصبح قريبا إلى حد معقول"، وقال "علينا أن ‌نوقف هذه الحرب، أعتقد أنهما وصلا الآن إلى مرحلة يمكنهما فيها الاجتماع وإبرام ‌اتفاق".

وأردف قائلا "إذا لم يفعلا، فهما ⁠غبيان"، في إشارة إلى الرئيس الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي، واتهم ترمب زيلينسكي مؤخرا بأنه يمثل "العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق".

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة محادثات أجرتها ⁠الولايات المتحدة مع روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل، ومع عدد ​من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود ترمب المتكررة.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط موسكو لإنهاء هجومها العسكري أن تتخلى كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.