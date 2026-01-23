وسط تكتم رسمي.. هكذا سيتم نقل سجناء تنظيم الدولة إلى العراق

تتواصل الاستعدادات لنقل دفعات جديدة من معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق، في إطار اتفاق أمني بين الحكومتين العراقية والسورية، وسط غياب تأكيد رسمي بشأن الأعداد ومواعيد الوصول.

ونقلت مصادر أمنية عراقية للجزيرة، أن الدفعة الثانية من المعتقلين من المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة، على أن يتم توزيعها على عدد من السجون العراقية، أبرزها سجن الحوت في محافظة ذي قار، وتحديدا في مدينة الناصرية، إضافة إلى سجن "كروبر" الواقع في العاصمة بغداد قرب مطار بغداد الدولي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية النقل لن تقتصر على دفعة واحدة، إذ يُتوقع وصول دفعات ثانية وثالثة ورابعة، وقد تضم هذه الدفعات معتقلين من جنسيات غير عراقية، من بينها جنسيات آسيوية وأوروبية، إلى جانب مواطنين عراقيين.

تعقيدات أمنية

وتُعد السجون التي سيُحتجز فيها المعتقلون من المنشآت التي ارتبطت في الذاكرة العراقية باحتجاز قيادات بارزة في تنظيم الدولة، من المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته الأمنية.

وفيما لم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد تفاصيل العملية، تشير المعلومات إلى أن النقل سيتم جزئيا عبر مروحيات تابعة للتحالف الدولي، مع احتمال استخدام الطريق البري الرابط بين الحدود العراقية السورية لنقل بعض المعتقلين.

وتُقدر القيادة الوسطى الأمريكية عدد معتقلي تنظيم الدولة الموجودين في سوريا بنحو 7 آلاف شخص. وتقول الحكومة العراقية إن استلام هؤلاء المعتقلين يأتي في إطار خطوة استباقية لتعزيز الأمن القومي، في ظل ما تعتبره خطرا دائما تشكله السجون ومخيم الهول الواقع على الشريط الحدودي بين البلدين.

يشار إلى أن تنظيم "قسد"، انسحب من مخيم الهول الذي يضم معتقلين لتنظيم الدولة معظمهم أطفال ونساء من عائلات مقاتلين سابقين للتنظيم شمال شرقي سوريا دون تنسيق مع السلطات السورية، عقب معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه الأربعاء الماضي.