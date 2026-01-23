مسؤول أممي: يجب رفع القيود على دخول المساعدات إلى غزة

دعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة توفير مأوى حقيقي لسكان غزة حتى يتمكنوا من مواجهة البرد القارس، وإدخال المواد التي تسمح بإصلاح البنية التحتية في القطاع.

وقال حق -في مداخلة مع الجزيرة- إن الكثير من المواطنين في غزة ماتوا بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهذا يستدعي توفير الملابس الدافئة والمأوى المناسب وضمان توفر الكهرباء في كل مناطق القطاع.

وأضاف أن الخيام والمواد البلاستيكية ليست كافية في هذا الوقت من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الناس في القطاع عانوا على مدى عامين ودمرت بيوتهم وحرموا من المياه والطعام.

وعن تقييد دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، قال فرحان "نريد أن نضمن أن كل القيود على دخول المساعدات يتم رفعها والتخلص منها" من أجل الوفاء بحاجات الناس الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص في القطاع.

وتحدث المسؤول الأممي عن تحسن في الوضع الإنساني منذ وقف إطلاق النار في غزة، بعد تهديد حقيقي بالمجاعة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من إدخال كميات كافية من الطعام والمياه، بالإضافة إلى تقديم لقاحات للأطفال وبعض المواد التعليمية ومواد بلاستيكية للخيام.

معبر رفح

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل، معتبرا الخطوة مؤشرا على أن غزة لم تعد مغلقة أمام العالم والمستقبل.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل ستفتح المعبر، لكنها ستمنع عودة الغزيين إلى القطاع، ما عدا الحالات الإنسانية.

وحسب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن فتح معبر رفح سيسمح بعبور المزيد من البضائع عبر مصر.

وارتفعت حصيلة وفيات البرد في قطاع غزة منذ بدء فصل الشتاء الحالي إلى 10 أطفال، مع الإعلان عن وفاة الرضيع يوسف أبو حماد الذي رزقت به عائلته بعد انتظار 17 عاما.

إعلان

ومع ترقّب منخفض جوي جديد خلال الأيام المقبلة، تزداد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة في ظل شح المساعدات الإنسانية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر.