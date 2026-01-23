قصف إسرائيلي عشوائي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

قال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران، صباح اليوم الجمعة، في مناطق انتشارها شرقي دير البلح، وقصفت بالمدفعية شرقي مخيم البريج.

وأضاف أن الآليات المتمركزة داخل مناطق انتشار الاحتلال قصفت أيضا شرق خان يونس.

وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أنحاء مختلفة من شرقي مدينة غزة داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش قصفت أيضا أنحاء متفرقة من شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، الخاضعة بالكامل لسيطرته.

وأشارت إلى أن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها العشوائية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة أفاد أمس الخميس باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

ومع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة اليوم بوفاة الطفل الرضيع علي أبو زور (3 أشهر)، بسبب موجة البرد الشديد في القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين تُوفّوا بسبب البرد منذ بدء الشتاء إلى 8، وفق وزارة الصحة في القطاع.