أثار رد سكان جزيرة غرينلاند والدانماركيين على مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لضم الجزيرة، باستخدامهم "سلاحه المفضل" وهو القبعة الحمراء، موجة من السخرية والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تأكيدات شعبية ورسمية بأن "الجزيرة ليست للبيع".

فلطالما ارتبطت القبعة الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" أو تختصر في كلمة (ماغا) أو (MAGA)، بالهوية السياسية لدونالد ترمب منذ وصوله للحكم عام 2016.

لكن هذه القبعة تحولت مؤخرا إلى أداة للاحتجاج ضده؛ حيث طرح متجر عريق في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن قبعات بنفس التصميم واللون، لكن بعبارة مغايرة تقول: "اجعلوا أمريكا ترحل، والجزيرة عظيمة بالفعل".

وقد لاقى هذا الرمز الساخر رواجا كبيرا؛ حيث احتشد عشرات الآلاف في الدانمارك وفي "نوك" عاصمة غرينلاند مرتدين هذه القبعات، مرددين هتافات ترفض تهديدات ترمب بالاستيلاء على جزيرتهم.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، صرح ترمب من منتدى دافوس بأنه "لن يستخدم القوة المفرطة" للاستحواذ على الجزيرة، معتبرا أن نفي استخدام القوة هو "أهم تصريح" أدلى به، رغم إصراره على فكرة المفاوضات.

سخرية وسياسة

ورصدت حلقة (2026/1/22) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع تحول قبعات ترمب إلى رمز للتضامن مع غرينلاند وردود الأفعال حول تصريحاته الأخيرة في دافوس.

فقد أشادت المدونة عبير بذكاء التاجر الذي استغل الحدث سياسيا وتجاريا، مغردة:

"الراجل اللي عمل القبعة بيفهم، استغل الفرصة لتحقيق مكاسب لم يكن يحلم بها"

أما المدون أبو عبدو، فقد توقف عند المفارقة الساخرة في استخدام رمز ترمب ضده، قائلا:

"كيف أصبحت قبعات البيسبول التي يرتديها ترمب رمزا ساخرا للتضامن مع غرينلاند"

من جانبه، انتقد الناشط عامر التناقض في خطاب الرئيس الأمريكي، وكتب:

"قدم دونالد ترمب عرضا سياسيا يثير القلق، فبعد خطاب مطول تجاهل فيه تهديداته السابقة عاد ليعلن سعيه إلى مفاوضات فورية بشأن غرينلاند"

بينما قرأ المغرد عادل المشهد من زاوية الصراع الدولي على النفوذ، معلقا:

"ما يحدث بشأن غرينلاند مجرد سيناريوهات محكمة لإرسال فرق متعددة حول المنطقة وللهيمنة عليها ضد روسيا والصين بشكل لا يلفت النظر حتى لا يكون هناك عوائق"

واعتبر وزير خارجية الدانمارك أن نفي ترمب استخدام القوة العسكرية أمر إيجابي، لكنه شدد على أن طموح واشنطن للاستحواذ على الجزيرة لا يزال يمثل "خطا أحمر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لن تمتلك غرينلاند".