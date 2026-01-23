فيدان: إسرائيل ما زالت تتحين الفرصة لمهاجمة إيران

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك مؤشرات على أن إسرائيل لا تزال تبحث عن فرصة لشن هجوم على إيران.

وحذر فيدان من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف ‌في مقابلة تلفزيونية الجمعة "يحدوني الأمل في ‌أن يجدوا مسارا مختلفا، ‌لكن الحقيقة هي أن إسرائيل -على وجه الخصوص- تبحث عن ‌فرصة لضرب إيران".

في السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية لإيران، مع توقع رد قوي من طهران عبر توجيه ضربات نحو إسرائيل.

ويسود اعتقاد في إسرائيل بأن ترمب في حال قرر شن عملية عسكرية على طهران فإنه سينفذها فيما بين اكتمال الحشد العسكري وعدة أسابيع لاحقة، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب إن هناك "‌قوة كبيرة" تتجه نحو إيران، ‌وإنه ‌يراقب الوضع في البلاد عن ‌كثب.