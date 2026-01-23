أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

فشل قرار يمنع ترمب من إرسال قوات إلى فنزويلا دون تفويض الكونغرس

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 13: In this screenshot taken from a congress.gov webcast, the Senate votes on whether to convict on the fifth day of former President Donald Trump's second impeachment trial at the U.S. Capitol on February 13, 2021 in Washington, DC. House impeachment managers had argued that Trump was “singularly responsible” for the January 6th attack at the U.S. Capitol and he should be convicted and barred from ever holding public office again. congress.gov via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
النواب الجمهوريون يفشلون قرارا يقيد تحرك ترمب العسكري في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس (الفرنسية)
Published On 23/1/2026
آخر تحديث: 06:38 (توقيت مكة)

أفشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي -بفارق ضئيل- الخميس قرارا يدعمه الديمقراطيون لمنع الرئيس دونالد ترمب من القيام بمزيد من العمل العسكري في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أيام من فشل إجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس النواب بإجمالي 215 صوتا مقابل 215 صوتا، وهو تعادل يعني إفشال قرار "يوجه الرئيس إلى إخراج القوات المسلحة الأمريكية من فنزويلا، ما لم يكن وجودها مصرحا به بشكل واضح بموجب إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد لاستخدام القوة العسكرية".

وتم التصويت على أساس حزبي في المجلس المنقسم بشدة، حيث يتمتع الجمهوريون -الذين ينتمي إليهم ترمب- بأغلبية 218 صوتا مقابل 213، وقد صوت جميع الجمهوريين باستثناء نائبين ضد القرار، في حين صوت له جميع الديمقراطيين.

وتعادلت الأصوات الأسبوع الماضي في تصويت على قرار مماثل في مجلس الشيوخ، حتى كسر نائب الرئيس جيه دي فانس حالة التعادل.

ولهزيمة القرار، اضطر القادة الجمهوريون إلى ترك باب التصويت مفتوحا لأكثر من 20 دقيقة، حتى سارع النائب الجمهوري ويسلي هانت -الذي كان يقوم بحملة انتخابية لمقعد في مجلس الشيوخ في تكساس- بالعودة إلى مبنى الكونغرس.

FILE - In this Jan. 6, 2021, photo, the Republican side, right, in the House chamber is seen as Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., and Vice President Mike Pence officiate as a joint session of the House and Senate convenes to count the Electoral College votes cast in November's election, at the Capitol in Washington. State attorneys general and the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol are digging deeper into the role that fake slates of electors played in the desperate effort by former President Donald Trump to cling to power after his defeat in the 2020 election. (AP Photo/J. Scott Applewhite, Pool, File)
تعادل الأصوات ينقذ الجمهوريين في مجلس الشيوخ من الفشل في وقف صدور قرار ضد ترمب (أسوشيتد برس)

وكان تعادل الأصوات أحدث علامةٍ على ضعف قبضة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على الأغلبية، فضلا عن وجود معارضة متزايدة في الكونغرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- لسياسات ترمب في نصف الكرة الغربي.

قلق بشأن سياسة ترمب

وعكَس التصويت قلقا في الكونغرس -حتى لدى عدد من الجمهوريين- من سياسة ترمب الخارجية، خاصة أن هناك دعما متزايدا لمبدأ أن يكون ‌للكونغرس -لا الرئيس- سلطة إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وجادل معارضو القرار بأن تفويض الكونغرس غير ضروري لأن الولايات المتحدة ليست لديها ‌حاليا قوات على الأرض في فنزويلا، في حين قال داعموه إنهم يريدون منع ترمب من جر ‌الولايات المتحدة إلى "حرب أبدية" أخرى بعد عقود من القتال في أفغانستان والعراق.

US Vice President JD Vance speaks during a press briefing in the Brady Briefing Room at the White House in Washington, DC on January 8, 2026.
جيه دي فانس أنقذ سابقا الموقف بتصويته في مجلس الشيوخ على قرار مماثل (الفرنسية)

وهاجمت قوات أمريكية كراكاس في 3 يناير/كانون الثاني الجاري وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولا يزال أسطول كبير من السفن الأمريكية ‌يحاصر فنزويلا ويطلق النار منذ شهور على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات في جنوب البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

وتقول إدارة ترمب إن عملية إلقاء القبض على مادورو كانت عملية قضائية محدودة للغاية لتقديمه إلى المحاكمة في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات، وليست عملية عسكرية.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز ستزور الولايات المتحدة قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.

وفي تصريح لها الأربعاء الماضي، قالت رودريغيز "نحن بصدد عملية حوار، ونعمل مع الولايات المتحدة من دون أي خوف لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا، سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية".

المصدر: الجزيرة + وكالات

