غارات إسرائيلية على بعلبك ورشقات نارية تستهدف جنوبي لبنان

قال مراسل الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت، اليوم الجمعة، بغارتين طريق بعلبك الدولي في سهل البقاع، شرقي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، للجزيرة، إن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت بصاروخ أحد المشاة عند طريق دورس-بعلبك، دون إصابته.

وأضاف المصدر أن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا ثانيا باتجاه منطقة مفتوحة، قريبة من طريق بعلبك الدولي.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مفترق مجدلون على طريق بعلبك الدولي، وبعدها بدقائق شنت مسيّرة إسرائيلية غارة ثانية استهدفت بلدة دورس قرب مستشفى دار الأمل في بعلبك".

وفي الجنوب، ذكرت الوكالة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا، فيما ألقت مسيّرة أخرى قنبلة صوتية في محيط منزل أحد المواطنين في بلدة بليدا.

كما أشارت إلى أن أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل تعرضت بعد ظهر اليوم الجمعة لرشقات رشاشة مصدرها موقع إسرائيلي مستحدث داخل الأراضي اللبنانية في جبل الباط جنوبي البلاد.

ولم تبلغ الوكالة عن وقوع إصابات جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

استهداف للجيش اللبناني واليونيفيل

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن دبابة إسرائيلية أطلقت، الجمعة، النار بجوار قوة من الجيش اللبناني أثناء قيامها بمهمة ميدانية مشتركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن الحادثة وقعت قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام.

ولم تحدد الوكالة نتائج الاستهداف الإسرائيلي، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجيش اللبناني أو اليونيفيل.

وبين الحين والآخر، تعلن اليونيفيل تعرض مواقع لها جنوبي لبنان لنيران الجيش الإسرائيلي، وتطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار، بينما تتجاهل تل أبيب ذلك.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.