أخبار|إيران

عقوبات أمريكية جديدة تطال ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران

This Saturday, March 16, 2019 photo, shows a natural gas refinery at the South Pars gas field on the northern coast of the Persian Gulf, in Asaluyeh, Iran. Iran's President Hassan Rouhani on Sunday inaugurated a new phase in the development of the South Pars natural gas field. Iran says the development will allow Iran to overtake Qatar in the production of natural gas. The two countries are among the biggest gas producers in the world, and share the South Pars gas field. The flag of Iran's Pars Oil and Gas Company waves at left. (AP Photo/Vahid Salemi)
صناعة النفط الإيرانية تتعرض لعقوبات أمريكية شديدة الوطأة منذ عقود (أسوشيتد برس)
Published On 23/1/2026
|
آخر تحديث: 22:16 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت ‍وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران.

وطالت العقوبات 9 ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل" و8 كيانات مرتبطة به.

وربطت الوزارة -في بيان- بين العقوبات الجديدة وسعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية "قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة".

وقالت الوزارة إن الناقلات والشركات المشغلة لها تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، وإنها نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "تستهدف عقوبات اليوم عنصرا أساسيا في الآلية التي تعتمد عليها إيران في الحصول ‌على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها".

وأضاف "كما أوضحنا سابقا، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدا تحويلها إلى ‌مصارف خارج إيران".

وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عنيفة ضد غلاء المعيشة سقط فيها العديد من القتلى.

وهدد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترمب مرارا بالتدخل في إيران بسبب ما سماه قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت ‍خلال الأسبوع الماضي، وخفف ترمب لهجته تجاه إيران.

المصدر: رويترز

إعلان