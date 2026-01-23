عقوبات أمريكية جديدة تطال ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران

ذكرت ‍وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران.

وطالت العقوبات 9 ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل" و8 كيانات مرتبطة به.

وربطت الوزارة -في بيان- بين العقوبات الجديدة وسعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية "قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة".

وقالت الوزارة إن الناقلات والشركات المشغلة لها تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، وإنها نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "تستهدف عقوبات اليوم عنصرا أساسيا في الآلية التي تعتمد عليها إيران في الحصول ‌على الأموال لاستخدامها في قمع شعبها".

وأضاف "كما أوضحنا سابقا، ستواصل الوزارة تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي سرقها النظام ويحاول جاهدا تحويلها إلى ‌مصارف خارج إيران".

وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عنيفة ضد غلاء المعيشة سقط فيها العديد من القتلى.

وهدد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترمب مرارا بالتدخل في إيران بسبب ما سماه قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت ‍خلال الأسبوع الماضي، وخفف ترمب لهجته تجاه إيران.