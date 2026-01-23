أخبار|سويسرا

عالم بلا قواعد؟ منتدى دافوس يُختتم على إيقاع القوة

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: U.S. President Donald Trump points as he walks off stage following a signing ceremony for the “Board of Peace” at the World Economic Forum (WEF) on January 22, 2026 in Davos, Switzerland. The US-backed “Board of Peace” is intended to administer the fragile ceasefire in the Gaza Strip after the war between Israel and Hamas. The final makeup of the board has not been confirmed. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
ترمب وجه تهديدات مبطنة للأوروبيين بدافوس معلنا عن رؤيته "للسلام" (غيتي)
غنى الخطيب
Published On 23/1/2026
آخر تحديث: 14:31 (توقيت مكة)

يُسدل الستار اليوم الجمعة على منتدى دافوس، وهو الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي، في سويسرا، وسط أجواء توتر غير مسبوقة في العلاقات الدولية، بعد استضافة قادة ناقشوا مستقبل النظام العالمي في ظل أزمات متعددة.

وجاءت الدورة هذا العام في وقت يصفه مراقبون بأنه مرحلة تحول في النظام الدولي بعد عقود من الاستقرار النسبي المعتمد على القواعد، بما يمكن وصفه "مغادرة العالم القائم على القواعد ودخول عصر هيمنة القوة".

وفي جلسات منتدى دافوس، حذر قادة دول من تآكل النظام الحالي، وشدد بعضهم على ضرورة بناء "استقلال إستراتيجي" للدول والحلفاء.

فما أبرز الملفات التي طرحها المنتدى في خضم التوترات السياسية الكبيرة؟

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: (L-R) U.S. Treasury Secretary Secretary Scott Bessent, White House Chief of Staff Susie Wiles and Bulgarian politician and diplomat Nikolay Mladenov applaud during a presentation by Trump Administration officials about post-war Gaza following a signing ceremony for the “Board of Peace” at the World Economic Forum (WEF) on January 22, 2026 in Davos, Switzerland. The US-backed “Board of Peace” is intended to administer the fragile ceasefire in the Gaza Strip after the war between Israel and Hamas. The final makeup of the board has not been confirmed. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
كشفت نقاشات دافوس أزمة يواجهها النظام العالمي مع تصاعد هيمنة أمريكا بوجه حلفائها (غيتي)

غرينلاند تشعل النقاش حول السيادة

كان ملف غرينلاند من أبرز الملفات المطروحة في نقاشات دافوس، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمنتدى أكد فيها أن "الاتفاق" بشأن الجزيرة ما زال قيد التفاوض، مضيفا "نحن نريد غرينلاند. إنها قطعة من الجليد، طلب صغير جدا".

وقال إن الاتفاق يمنح واشنطن "وصولا كاملا" من دون سقف زمني، مع نفيه استخدام القوة لضم الإقليم الدانماركي، بما يُعتبر اختبارا لمعنى السيادة الأوروبية أمام النفوذ بالقوة.

وتكررت هذه التصريحات على هامش المنتدى، مع تهديدات غير مباشرة للعمق الأوروبي إذا لم يُستجب لمطلبه، قائلا للأوروبيين إنه "لولا الولايات المتحدة لكانوا يتحدثون الألمانية أو اليابانية"، بإشارة إلى دور بلاده في الحرب العالمية الثانية.

ولم تصمت دول أوروبا أمام ما تتعرض له من حليفها التاريخي. وأثارت التصريحات الأمريكية بشأن ضم غرينلاند غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال بالمنتدى إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن "ينحني لقانون الأقوى".

وقد عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى عن موقف مماثل، مؤكدة أن سيادة غرينلاند وسلامة حدودها غير قابلة للتفاوض، وأن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى استقلالية أكبر في مواجهة الضغوط الدولية.

وبما اعتبره البعض ردا على تصاعد الهيمنة الأمريكية دوليا، دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى وقف وهم النظام العالمي القائم، والاعتراف بمرحلة تنافس قوى عارمة، مؤكدا أن "القوي لديه قوته، لكنْ بإمكاننا أن نتوقف عن التظاهر وأن نسمي الأشياء بمسمياتها".

مجلس "سلام" غزة

أطلق الرئيس الأمريكي في دافوس ما سماه "مجلس سلام غزة"، الذي يعد جزءا من خطته لوقف إطلاق النار في القطاع حيث تواصل إسرائيل انتهاكاتها يوميا، مؤكدا أنه سيعمل على تثبيت الاتفاق وإعادة بناء "غزة منزوعة السلاح".

وقال ترمب، خلال حفل إطلاق مجلس السلام بدافوس، إن الحرب في غزة صارت أشبه بـ"نيران صغيرة الآن، ونحن سننقلها إلى مرحلة السلام"، معتبرا أن السلام يتعلق بالبناء والنهوض الاقتصادي.

كما أن الرئيس الأمريكي، الذي انتقد الأمم المتحدة معتبرا أنها ضرورية لكنْ لا فائدة عملية لها، لمّح إلى دور أوسع لـ"مجلس السلام" عالميا.

وقوبل ذلك بتحفظات شديدة، خصوصا مع مخاوف عبّرت عنها أطراف من أن تتحول هذه الصيغة إلى مسار يوازي الأمم المتحدة أو يلتف على أطرها، مما دفع حلفاء أوروبيين رئيسيين لعدم الانضمام لمجلس السلام بسبب هذه الهواجس.

وما بدا واضحا في دافوس هو أن فكرة "السلام" باتت تُدار كملف نفوذ، وأن واشنطن تريد هندسة ترتيبات سريعة بأدواتها الخاصة، فيما تُفضّل كندا وعواصم أوروبية الحفاظ على مرجعية الشرعية الدولية، حتى لو كانت بطيئة ومثقلة بالتعقيدات.

epa12671476 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
لم يُعلن بعد لقاء ترمب وزيلينسكي بدافوس عن أي شيء جديد بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية (الأوروبية)

أوكرانيا توبخ أوروبا

وفي واحدة من أكثر كلمات دافوس حدة، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات مباشرة للأوروبيين، فيما تعيش بلاده حربا متواصلة منذ نحو 4 أعوام.

ودعا زيلينسكي الدول الأوروبية إلى "التحرك الآن" بدل انتظار الإشارات الأمريكية، واصفا بعض القيادات بأنها في "وضع غرينلاند"، بإشارة إلى الترقب بينما تصاغ الخرائط في اجتماعات الدول الكبرى.

وفي الملف الأوكراني أيضا، عقد ترمب لقاء مع نظيره الأوكراني على هامش منتدى دافوس، لكنه لم يسفر عن شيء جديد.

وقال ترمب بعده إن "الحرب يجب أن تنتهي"، دون الإعلان عن تعهدات محددة، في وقت جدد فيه زيلينسكي تأكيده على ضرورة أي تسوية تضمن الأمن والسيادة، وسط حديث عن محادثات أوسع مرتقبة بعد المنتدى.

فنزويلا تعيد الملف اللاتيني للواجهة

كذلك سلط منتدى دافوس الضوء على فنزويلا في جلسة ناقشت سيناريوهات التحول السياسي والاقتصادي ومخاطر العزلة وتحديات إعادة الإعمار المالي، دون التطرق للعملية الأمريكية في كاراكاس والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلورس مطلع العام الجاري.

بذلك تجاوز منتدى دافوس مشكلة السيادة والقانون الدولي بما يتعلق بفنزويلا، وقدم الأمر في إطار سيناريوهات ما بعد الأزمة، بالتركيز على البعد الاقتصادي بوصف كاراكاس جزءا من سلاسل الطاقة والاستثمار العالمي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

