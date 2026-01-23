شهيد في نابلس والاحتلال يهجر 100 عائلة بالضفة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، مساء اليوم الجمعة، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن أكثر من 100 عائلة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة هُجّرت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد مزارع فلسطيني أثناء عمله في أرضه الزراعية قرب بلدة مادما جنوب نابلس، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب لحظة إصابته ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون من مستوطنات قريبة أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

مداهمات واعتقالات

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مسكنا واحتجزت عددا من المواطنين عقب اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا جنوب المحافظة.

وقال ناشطون إن قوات الاحتلال وفرت غطاء لاعتداءات المستوطنين، وواصلت التنكيل بالأهالي بعد محاولاتهم التصدي للهجمات وحماية ممتلكاتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالخليل ونصبت حواجز عسكرية، واحتجزت عددا من المواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجر الجمعة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدة آليات عسكرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس-الخليل.

كما اقتحم مستوطنون مقبرة الشهداء العراقيين في قرية بير الباشا جنوب جنين مستخدمين مركبات دفع رباعي، ونفذوا جولات استفزازية داخل المقبرة قبل أن يقطعوا الطريق أمام المواطنين ويعيقوا حركة تنقلهم في المنطقة.

تهجير 100 عائلة

وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن اعتداءات المستوطنين في الضفة أدت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من خمسة مجتمعات مختلفة، معظمها من التجمع البدوي رأس عين العوجا شرق أريحا.

وأوضح المكتب أن 77 أسرة تضم 375 شخصا، بينهم 186 طفلا و91 امرأة، بدأت بالفعل تفكيك مساكنها والرحيل جراء تصاعد الهجمات الليلية للمستوطنين، فيما سبق ذلك تهجير 21 أسرة أخرى بعد سلسلة اعتداءات شملت ضرب رجل مسن وإتلاف الممتلكات وحرث أراضٍ خاصة.

وأشار المكتب الأممي إلى أن أكثر من 72 ألف أسرة من المزارعين والرعاة، أي ما يقرب من ثلثي جميع الأسر الزراعية، تحتاج إلى مساعدة زراعية طارئة عاجلة.

استهداف جديد للأونروا

وفي سياق آخر، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مركز قلنديا للتدريب المهني، الذي يدرّس 350 طالبا من الضفة الغربية، مهدد بالإغلاق خلال أيام نتيجة خطر مصادرة الأرض المقام عليها.

وقال المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر إن إغلاق المركز "سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم والفرص الاقتصادية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك "قبل فوات الأوان".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ استشهد أكثر من 1107 فلسطينيين وأصيب نحو 11 ألفا، فيما اعتقل أكثر من 21 ألفا خلال العامين الماضيين.