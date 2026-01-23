عاجلعاجل,
عاجل | زيلنسكي: ننتظر أن يحدد الرئيس الأمريكي المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن
Published On 23/1/2026|
آخر تحديث: 11:39 (توقيت مكة)
زيلنسكي:
- ننتظر أن يحدد الرئيس الأمريكي المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن
- سنتسلم حزمة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية المتصاعدة
- حزمة الازدهار لما بعد الحرب تحتاج مزيدا من العمل ولكن مستقبلها إيجابي
- الدونباس قضية محورية في المحادثات مع الأمريكيين والروس وسيقدم كل طرف موقفه منها
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة