عاجل | زيلنسكي: ننتظر أن يحدد الرئيس الأمريكي المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن

Published On 23/1/2026
آخر تحديث: 11:39 (توقيت مكة)

زيلنسكي:

  • ننتظر أن يحدد الرئيس الأمريكي المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن
  • سنتسلم حزمة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية المتصاعدة
  • حزمة الازدهار لما بعد الحرب تحتاج مزيدا من العمل ولكن مستقبلها إيجابي
  • الدونباس قضية محورية في المحادثات مع الأمريكيين والروس وسيقدم كل طرف موقفه منها

المصدر: الجزيرة

