عاجل| ترمب: نراقب الوضع في إيران عن كثب ولدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة
Published On 23/1/2026|
آخر تحديث: 01:28 (توقيت مكة)
ترمب: كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي
ترمب: هددت إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام
رويترز عن ترمب: رسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا
رويترز عن ترمب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
ترمب: لطالما قلت إن لدى الأمم المتحدة إمكانيات هائلة لكنها لم ترق إلى مستوى تلك الإمكانيات
ترمب: الوضع في فنزويلا سيكون أحسن بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى
ترمب: الحرب في أوكرانيا لا تؤثر علينا وجهودي لإيقافها تهدف لإنقاذ الأرواح ومساعدة أوروبا
المصدر: الجزيرة