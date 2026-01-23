عاجل| ترمب: نراقب الوضع في إيران عن كثب ولدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة

ترمب: كان على إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي

ترمب: هددت إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام

ترمب: نراقب الوضع في إيران عن كثب ولدينا أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة

رويترز عن ترمب: رسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا

رويترز عن ترمب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران

ترمب: لطالما قلت إن لدى الأمم المتحدة إمكانيات هائلة لكنها لم ترق إلى مستوى تلك الإمكانيات

ترمب: الوضع في فنزويلا سيكون أحسن بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى

ترمب: الحرب في أوكرانيا لا تؤثر علينا وجهودي لإيقافها تهدف لإنقاذ الأرواح ومساعدة أوروبا

