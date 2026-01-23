طغى هتاف لافت لنواب يابانيين خلال حل البرلمان -اليوم الجمعة- قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في 8 فبراير/شباط، حيث تراهن ساناي تاكايتشي على شعبية حكومتها في استطلاعات الرأي لتحقيق الفوز بعد تقهقر شعبية حزبها الحاكم.

وأعلنت أول رئيسة وزراء في البلاد عن نيتها اتخاذ هذه الخطوة الاثنين الماضي، في مسعى منها للحصول على دعم شعبي لتنفيذ برنامج يهدف إلى حماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق على الدفاع.

وقرأ رئيس البرلمان -اليوم الجمعة- رسالة تعلن رسميا حل مجلس النواب، بينما كان أعضاء المجلس يرددون الشعار التقليدي "بانزاري" الذي يشير إلى الموافقة.

و‏أطلق النواب المؤيدون لتاكايتشي هتافات "بانزاري" وصفقوا، أما نواب المعارضة فلم يفعلوا ذلك.

ما قصة "بانزاري"؟

بانزاري تعني 10 آلاف سنة باللغة اليابانية، وتُستخدم كصيحة احتفالية من أجل طول العمر، أو الرخاء وغالبا ما يُهتف بها 3 مرات مع رفع الأذرع، وتُستخدم في الانتصارات والاحتفالات على الرغم من أنها تاريخيا كانت تحية للإمبراطور وهتافا من الجنود في الحرب العالمية الثانية.

وفي بعض السياقات، يُستخدم الهتاف في حالة الهزيمة أو الاستسلام، ويرتبط ذلك بإيماءة رفع الذراعين.

ولا يملك الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وحزب الابتكار الياباني سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وأسهم السخط الشعبي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار في سقوط شيغيرو إيشيبا الذي خلفته تاكايتشي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بشكل شبه متواصل منذ عقود، وإن كان ذلك مع تغييرات مستمرة في الشخصيات التي تقوده.