حضرموت وأبين تستعدان لمؤتمر القضية الجنوبية في السعودية

شددت لقاءات لمكونات وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي حضرموت وأبين اليمنيتين، على ضرورة الحضور الفاعل في المؤتمر الجنوبي-الجنوبي المزمع عقده في السعودية خلال المرحلة القادمة.

وشهدت مدينة الرياض، لقاء ضم عددا من القيادات والشخصيات الاجتماعية والقبلية والسياسية بمحافظة أبين (جنوب)، للوقوف على مستجدات الأوضاع في المحافظة وتحديد ملامح المرحلة القادمة.

ووفق بيان صادر عن اللقاء، اتفق المجتمعون على النقاط الجوهرية التي تضمن تمثيلا عادلا لمطالب أبين، بما يخدم الوصول إلى حلول عادلة وشاملة للقضية الجنوبية دون انتقاص.

وفي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت(شرق)، دعا رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، في لقاء مع فصائل الحراك الجنوبي، إلى المشاركة بصوت حضرمي موحد في المؤتمر الجنوبي.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تستدعي توحيد الكلمة والموقف حفاظا على مصالحها، وبما يعكس تطلعات أهلها ويحفظ حقوقهم المشروعة.

وأكد "أن حضرموت لن تقبل بعودة المركزية بأي شكل من الأشكال، شمالا كانت أو جنوبا"، مشددا على أن العدالة هي الأساس الحقيقي لاستقرار اليمن، وأن معالجة المظالم القائمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

في السياق، أصدر عضو المجلس الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من 16 عضوا من مختلف المكونات بالمحافظة، لإعداد رؤية حضرموت في المؤتمر الجنوبي.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، وبناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

ومثّلت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها- على حضرموت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحولا لافتا في البلاد، تغيرت على إثره موازين القوى بعد تمكُّن القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي من استعادة السيطرة على المحافظة الإستراتيجية والمحافظات الشرقية والجنوبية.