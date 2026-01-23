تعتقل أطفالا وتستخدم بعضهم طعما.. إدارة الهجرة تثير غضب الأمريكيين

لم يسلم الأطفال في ولاية مينيسوتا الأمريكية من الاعتقال أو الاستخدام كطُعم من قِبَل إدارة الهجرة والجمارك لاعتقال أسرهم، ما يثير الاحتجاجات والغضب في أوساط الأمريكيين الرافضين للعمليات التي تستهدف المهاجرين في الولاية.

وتعد مينيسوتا من أكثر الولايات الأمريكية استقبالا للمهاجرين، ويقطنها أكثر من نصف مليون مهاجر، بنسبة وصلت إلى 9% من إجمالي سكانها، ما جعلها تتحول منذ أشهر إلى مسرح لحملة اعتقالات واسعة، تنفذها إدارة الهجرة الأمريكية.

وينتمي طفل من بين 5 أطفال في مينيسوتا لأسر مهاجرة، ما يعني أن ما يقدر بـ20% من الأطفال في الولاية يعيشون مع والد أو والدين من المهاجرين.

ولم تستثن إدارة الهجرة والجمارك، الأطفال من عملياتها في ملاحقة المهاجرين، وهو ما حدث مع الطفل ليام راموس (5 سنوات)، الذي يعيش مع والده أدريان في مدينة كولومبيا هايتس، ومسجل في مدرستها العامة.

فبعد عودته من المدرسة كان ليام جالسا داخل سيارة العائلة قرب المنزل عندما اعتقل ضباط وكالة الهجرة والدَه، ثم طلبوا منه طرق باب المنزل، وكان الهدفُ معرفة ما إذا كان هناك أفراد آخرون من العائلة بالداخل.

واستخدم الطفل ليام طُعما، واعتُقل والده بالفعل، ونقل الاثنان إلى مركزِ احتجاز العائلات في "ديلي"، بولاية تكساس.

ورغم أن احتجاز الطفل ليام أثار غضبا واسعا، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة لعمليات إدارة الهجرة المستمرة ضد المهاجرين بمينيسوتا، لم تتراجع السلطات الأمريكية عن دعم عمليات إدارة الهجرة ضد المهاجرين غير النظاميين؛ وصرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن الهدف ليس الأطفال، وإنما أولياء أمورهم ممن دخلوا أمريكا بشكل غير قانوني.

وكان ليام هو الطفل الرابع من مدارس "كولومبيا هايتس" الذي احتجزته وكالة الهجرة، مع 3 أطفال آخرين احتجزوا سابقا من المدرسة نفسها.

وتفاعل مغردون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي مع حوادث اعتقال الأطفال من قِبَل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، وهو ما رصدته حلقة (2026/1/23) من برنامج "شبكات".

وانتقد مراد في تعليقه تصرفات إدارة الهجرة والجمارك، وقال:

" الوضع في مينيسوتا على حافة الانفجار وإدارة الهجرة لا تعير انتباها لا لكبير ولا لصغير ولا لشيخ ولا لمريض.. يجب وضع حد لممارسات شرطة الهجرة التي لا ترحم". بواسطة

وتحدثت روضة، في تغريدتها، عن موقف القانون الأمريكي من استغلال الأطفال، وكتبت:

" ألا يعتبر هذا التصرف.. استخدام الطفل كدرع بشري.. ألا يعاقب القانون الأمريكي على هذه استخدام الأطفال بهذه الحالة؟". بواسطة

وفي المقابل، يعتقد صادق أن أمريكا بلد القانون، حيث غرّد:

" يمكن يكون الأهل تخلوا عنهم (الأطفال) عندما رأوا رجال الهجرة لكي يجذبوا الرأي العام .. أمريكا بلد قانون". بواسطة

أما سالي فرأت في تعليقها أن من الضروري محاسبة المسؤولين عن تلك التصرفات، بقولها:

" يجب فتح تحقيق في هذه الحادثة لتوضيح من المخالف في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين مهما كانت صفتهم .. حرام نفسية الطفل تأثرت بالحدث". بواسطة

يذكر أن السلطات تقول إن حملات وكالة الهجرة تستهدف المقيمين غير النظاميين بأمريكا، لكن أسرة الطفل ليام دخلت بشكل قانوني وقدمت طلب لجوء، وهو لا يزال نشطا منذ سنة، ولا يزال قيد النظر دون صدور أي قرار بالترحيل.

وكانت مواطنة أمريكية -أُم لـ3 أطفال- قد قتلت برصاص عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قبل أسابيع، ما أثار حالة من الغضب الشعبي.