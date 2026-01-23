انطلاق محادثات بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، انطلاق محادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، بهدف دفع موسكو وكييف للتوصل إلى حل ينهي الصراع بينهما.

وفي حين يتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمطالبه الميدانية، أعرب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تفاؤله في أن تؤدي المحادثات لإنهاء الحرب.

وهذه أول مفاوضات علنية مباشرة بين موسكو وكييف بشأن خطة يدفع بها الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

وأورد بيان الخارجية الإماراتية أن "المحادثات قد بدأت اليوم في أبوظبي، ومن المقرر أن تستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة".

القضايا الرئيسية

وقد استبقت روسيا المحادثات بتأكيد عدم تخليها عن مطلبها الرئيسي المتمثل في انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "موقف روسيا واضح تماما ويتمثل بضرورة انسحاب أوكرانيا وقواتها المسلحة من أراضي دونباس. يجب سحبها من هناك" مضيفا "هذا شرط بالغ الأهمية".

ويقول الجانبان إن مسألة مناطق شرق أوكرانيا هي إحدى القضايا الرئيسية التي تعيق التوصل إلى تسوية للحرب التي أودت بعشرات الآلاف وشردت الملايين، فضلا عما خلفته من دمار في الشرق الأوكراني خصوصا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسألة المناطق التي تطالب بها روسيا لا تزال القضية الرئيسية وستكون على جدول أعمال المحادثات.

وأضاف "سيكون الاجتماع اليومَ وغدا ثلاثيا بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

ورحب بقرار عقد الاجتماع وقال "بإذن الله، ستؤدي (المحادثات) إلى إنهاء الحرب" لكنه أضاف "قد تسير الأمور بشكل مختلف، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي وجود مسودة اتفاق "جاهزة تقريبا"، مشيرا إلى أنه اتفق مع ترمب على مسألة الضمانات الأمنية ما بعد الحرب.

وكرر ترمب الأربعاء أن بوتين وزيلينسكي على وشك التوصل إلى اتفاق.

وقائع على الأرض

وتسيطر القوات الروسية على قرابة 20% من مساحة أوكرانيا، ويكرر بوتين القول إن موسكو تعتزم السيطرة بالكامل على شرق أوكرانيا، ولو بالقوة في حال فشلت المحادثات.

لكن كييف حذرت من أن التنازل عن أراض سيسمح لموسكو بالتمادي، وأكدت أنها لن توقع على اتفاق سلام لا يردع روسيا عن شن هجوم جديد.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي في الكرملين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض جوش غرينباوم. واستمرت النقاشات حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

إعلان

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للكرملين إن المحادثات كانت "مفيدة من جميع النواحي".

وأكد أوشاكوف للصحفيين "نحن مهتمون بصدق بحل النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية". وتابع "إلى أن يحدث ذلك، ستواصل روسيا تحقيق أهدافها في ساحة المعركة".