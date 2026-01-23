ترمب يسحب دعوته لرئيس وزراء كندا للانضمام لمجلس السلام

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب دعوته لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني للانضمام إلى مجلس السلام الذي أطلقه حديثا.

وكتب ترمب، في منشور على منصة تروث سوشيال، موجها الحديث لرئيس الوزراء ​الكندي: "رجاء اعتبار هذه الرسالة بمثابة إعلان بأن ‌مجلس السلام يسحب ‌دعوته لكم ⁠بشأن انضمام كندا إلى ما سيكون، في وقت ‌ما، مجلس القادة الأرفع مقاما على الإطلاق".

ويأتي سحب ترمب دعوته لكندا في أعقاب خطاب مارك كارني بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث شجب علنا لجوء الدول القوية إلى استخدام التكامل الاقتصادي كسلاح، والرسوم الجمركية كوسيلة ضغط.

وكان مكتب كارني أعلن الأسبوع الماضي أنه تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، وأنه يعتزم قبول الدعوة، لكن الحكومة الكندية أعلنت أنها لن تدفع أي رسوم للانضمام إلى المجلس.

وتلقى كارني تصفيقا حارا في دافوس بعد الخطاب الذي حثّ فيه الدول على تقبّل نهاية نظام عالمي قائم على القواعد.

وأشار في خطابه أيضا إلى أن القوى المتوسطة مثل كندا، التي ازدهرت خلال حقبة "الهيمنة الأمريكية"، تحتاج إلى إدراك أن واقعا جديدا قد بدأ، وأن "الامتثال" لن يحميها من عدوان القوى الكبرى.

وردّ ترمب بأن كندا "تعيش بفضل الولايات المتحدة"، وقال للمستمعين في دافوس إن على كارني أن يكون ممتنا لكرم الولايات المتحدة السابق.

وأضاف مخاطبا كارني مباشرة: "تذكّر ذلك يا مارك في المرة المقبلة التي تُطلق فيها تصريحاتك".

ولم يتأخر كارني في الرد، إذ قال في خطاب بمدينة كيبيك قبيل بدء الدورة التشريعية الجديدة: إن "كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن رسميا، أمس الخميس، عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام" في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس الأمريكي، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وقد تمت دعوة نحو 60 حكومة للانضمام، لكن قلة من حلفاء واشنطن الغربيين قبلوا الدعوة علنا، حيث تُعَد المجر وبلغاريا العضوين الوحيدين من الاتحاد الأوروبي اللذين وقّعا على الانضمام حتى الآن.