الاتحاد الأفريقي يمهّد لعودة غينيا بعد انتخابات رئاسية

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أن غينيا باتت جاهزة لاستعادة مقعدها داخل المنظمة القارية، بعد تنظيمها انتخابات رئاسية وُصفت بأنها خطوة إيجابية في مسار الانتقال السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المفوضية وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أشاد يوسف بـ"المسار الإيجابي" الذي تسلكه البلاد، وبما تحقق من تقدم نحو "انتقال شامل قائم على الحوار الوطني واحترام النظام الدستوري"، وفق بيان صدر الخميس.

ويأتي اللقاء بعد أيام من أداء الرئيس الغيني مامادي دومبويا اليمين الدستورية، إثر فوزه في الانتخابات التي جرت مطلع ديسمبر/كانون الأول، وحصل فيها على 86.72% من الأصوات بحسب النتائج التي أعلنتها المحكمة العليا.

وكان دومبويا قد وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021، ما أدى إلى تعليق عضوية غينيا في الاتحاد الأفريقي وفرض عقوبات عليها.

دعوة لرفع العقوبات

وأكد رئيس المفوضية أن غينيا مستعدة للعودة الكاملة إلى "الأسرة الأفريقية"، داعيا الاتحاد والمجتمع الدولي إلى النظر في رفع العقوبات المفروضة منذ الانقلاب، مضيفا أن هذه الخطوة ستتيح "تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ خارطة طريق لإعادة بناء الدولة وتحسين معيشة المواطنين".

وكان يوسف قد نوّه في وقت سابق بـ"نضج الشعب الغيني" الذي صوّت في أجواء هادئة، مثمنا التزام مختلف الأطراف بضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

كما دعا رئيس المفوضية إلى الاستفادة من تجربة غينيا وغابون لدعم مسارات انتقالية أخرى في القارة، فيما عبّر الوزير كوياتي عن "امتنان عميق" لمساندة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا التزام بلاده بالاندماج الكامل مجددا داخل المنظمة.