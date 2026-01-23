الأحزاب العربية بإسرائيل تتفق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة

وقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل، مساء أمس الخميس، وثيقة تعهدوا فيها بتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة أواخر العام الجاري.

ووقع على الوثيقة التي حملت عنوان "قائمة مشتركة الآن" عضو الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير، أحمد الطيبي، ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى منصور عباس عن القائمة العربية الموحدة.

وأبرمت الأحزاب الأربعة الوثيقة خلال اجتماع عُقد في بلدية سخنين شمالي إسرائيل، وجاء مباشرة بعد مظاهرة جماهيرية واسعة شهدتها المدينة احتجاجا على تصاعد الجريمة في المجتمع الفلسطيني بإسرائيل.

وقال موقع عرب 48 المختص بشؤون الفلسطينيين داخل إسرائيل إن التوقيع جاء في أعقاب ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد التمثيل السياسي للعرب في الكنيست.

وناقش الاجتماع التشاوري آليات العمل السياسي والاحتجاجي في المرحلة المقبلة، في ظل اتهامات متكررة للشرطة الإسرائيلية بالتقصير والتواطؤ في مواجهة الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.

ويشكل الفلسطينيون أكثر من 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

ويمثل المواطنين العرب في الكنيست الإسرائيلي الحالي حزبان فقط، إثر خوض الأحزاب العربية الانتخابات السابقة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بقوائم منفصلة.

وحصلت القائمة العربية الموحدة "راعم" على 5 مقاعد، كما حصل تحالف حداش – تعال على 5 مقاعد، في حين فشل حزب التجمع الوطني الديمقراطي "بلد" في تجاوز نسبة الحسم ولم يحصل على أي مقعد، ليبلغ بذلك مجموع التمثيل العربي في الكنيست 10 مقاعد من أصل 120، وهو تمثيل أدنى من نسبة الفلسطينيين.