إيران والهجوم المرتقب.. إسرائيل تتأهب وحاملات طائرات أمريكية في طريقها إلى المنطقة

أكد مسؤولان أمريكيان الخميس، أن مجموعة حاملات طائرات أمريكية وأصولا عسكرية أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وسط تأهب إسرائيلي لاحتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران في غضون أسابيع، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".

وقال الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب إن هناك "‌قوة كبيرة" تتجه نحو إيران ‌وإنه ‌يراقب الوضع في البلاد عن ‌كثب".

وجدّد ترمب الأربعاء الماضي وعيده لإيران خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال إنه يأمل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا ما استأنفت برنامجها النووي.

وشدد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

سفن حربية أمريكية

وبدأت سفن حربية أمريكية، من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وعدة مدمرات وطائرات مقاتلة، التحرّك من منطقة آسيا والمحيط الهادي الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قبل أن يخفف ترمب لهجته اتجاه إيران، ويحول اهتمامه إلى قضايا جيوسياسية أخرى، من بينها سعيه المتعلق بغرينلاند.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن أنظمة إضافية للدفاع الجوي يجري النظر في إرسالها أيضا إلى الشرق الأوسط.

وغالبا ما تزيد الولايات المتحدة مستويات قواتها في المنطقة في أوقات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو أمر يشير خبراء إلى أنه قد يكون ذا طابع دفاعي بحت.

لكن الجيش الأمريكي قام بحشد كبير لقواته الصيف الماضي قبل ضرباته في يونيو/حزيران ضد مواقع في إيران، وتفاخر لاحقا بقدرته على إبقاء نيته بشنّ الهجوم سرًّا.

الضربة خلال أسابيع وإسرائيل تتأهب

وفي إطار متصل، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية لإيران، مع توقع رد قوي من طهران عبر توجيه ضربات نحو إسرائيل.

وتشير التقديرات الإسرائيلية -حسب الصحيفة- إلى أنه في حال المضيّ قدما في مثل هذا الهجوم، فمن المرجح أن يحدث خلال أسابيع.

وتوقعت الصحيفة اكتمال الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة خلال الأسبوع المقبل، في حين يسود اعتقاد في إسرائيل، بأن ترمب في حال قرر شن عملية عسكرية على طهران، فإنه سينفذها فيما بين اكتمال الحشد العسكري وعدة أسابيع لاحقة، وفق الصحيفة.

ضربة استباقية من إيران

وقالت "إسرائيل هيوم" إن المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون اعتقاد إيران أن الهجوم الأمريكي عليها أصبح حتميا، وبالتالي تحاول المبادرة بتوجيه ضربة استباقية، انطلاقا من اقتناع بأن عنصر المفاجأة يمنح أفضلية إستراتيجية كبرى.

وأضافت أن ثمة احتمالا آخر يتمثل بسعي ترمب عبر التهديد العسكري إلى التوصل لاتفاق نووي مع إيران وتقديمه للرأي العام الأمريكي بوصفه صفقة أفضل من تلك التي أبرمها الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتابعت "في مثل هذا السيناريو، قد تمتنع الولايات المتحدة عن مهاجمة إيران، وتضيع -حسب وصف مسؤولين إسرائيليين- فرصة تاريخية لإسقاط نظام الملالي".

لماذا تأجل الهجوم الأمريكي؟

وكان ترمب قد صرح بأنه أرجأ الضربة العسكرية لإيران، نظرا لأنها أوقفت 800 عملية إعدام كانت مخططة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن ذلك لم يكن سوى ذريعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- من بين الذين حثوا ترمب على التريث وعدم شنّ هجوم فوري.

ونقلت "إسرائيل هيوم" عن تقارير خلصت إلى أن نتنياهو فعل ذلك لأن إسرائيل لم تكن مستعدة دفاعيا، في حين قالت مصادر مطلعة -وفق وصف الصحيفة- إن نتنياهو أبلغ ترمب بأن الولايات المتحدة نفسها لم تكن جاهزة بعد، وأن ضربة محدودة لن تكون كافية لتحقيق الهدف، محذرا من أنها قد تؤدي إلى فوضى في الشرق الأوسط دون تحقيق نتائج حاسمة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ترمب اقتنع بضرورة مواصلة حشد القوات والتخطيط لاحتمال تنفيذ سلسلة من الضربات الواسعة التي قد تفضي إلى نتيجة ذات مغزى.

إيران تهدد برد واسع

وهدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء الماضي الولايات المتحدة، بأن بلاده "سترد بكل ما تملك إذا تعرضت لهجوم مجددا".

وأطلق عراقجي هذا التهديد في مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه "على عكس ضبط النفس الذي أظهرته إيران في يونيو (حزيران) 2025، فإن قواتنا المسلحة القوية ليس لديها أدنى تردد في الرد بكل ما نملك إذا تعرضنا لهجوم متجدد".

وأضاف "هذا ليس تهديدا، بل هو واقع أشعر بضرورة نقله بوضوح، لأنني كدبلوماسي ومحارب قديم، أمقت الحرب".

وتابع قائلا إن "أي مواجهة شاملة ستكون شرسة بالتأكيد وستستمر لفترة أطول بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل ووكلاؤها ترويجها للبيت الأبيض. ومن المؤكد أنها ستجتاح المنطقة على نطاق أوسع وسيكون لها تأثير على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم".

وكان ترمب قد كشف أنه أعطى تعليمات وصفها بأنها صارمة جدا "بمسح إيران من وجه الأرض" إذا حاولت تنفيذ تهديداتها باغتياله، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت طهران تهديداتها.