روسيا تضرب مسقط رأس زيلينسكي ومسيّرات تحرق منشأة نفطية روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس الأربعاء، أن ضربات روسية ليلية على مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر، في حين أفادت روسيا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة استهدف منشأة نفطية في جنوب البلاد.

وقال حاكم كريفي ريغ أوليكسندر غانجا إن الهجوم الروسي الذي نُفذ بصواريخ وطائرات مسيّرة أسفر عن مقتل رجل (77 عاما) وامرأة (72 عاما)، كما أُصيبت امرأة تبلغ 53 عاما بجروح.

وأضاف الحاكم أن القصف ألحق أضرارا بعدد من المباني في المدينة.

وتقع كريفي ريغ على مسافة نحو 80 كيلومترا من خطوط الجبهة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتعرض بشكل متكرر لضربات روسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

هجوم أوكراني

في المقابل، أعلنت السلطات المحلية الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة استهدف منشأة نفطية في منطقة كراسنودار الجنوبية.

وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، في منشور على تليغرام، إن الهجوم طال قرية فولنا، حيث اندلعت حرائق في 4 خزانات للمنتجات النفطية داخل منطقة الميناء.

وأكدت السلطات الإقليمية لاحقا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3 والمصابين إلى 8، في أحدث حلقة من تبادل الضربات العابرة للحدود بين الجانبين، وسط استمرار الحرب دون مؤشرات قريبة على التهدئة.

وأظهرت مقاطع مصوّرة من الموقع واجهات مبان سكنية متضررة، وأعمدة دخان كثيفة، إضافة إلى سيارات متفحمة ومشتعلة، في حين كانت فرق الإنقاذ تعمل في المكان.

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية إن بعض الأضرار داخل الأراضي الروسية نتج عن عمل الدفاعات الجوية الروسية نفسها.

وأوضح رئيس مركز مكافحة التضليل في أوكرانيا أندري كوفالينكو، أن صاروخا تابعا للدفاعات الجوية الروسية أصاب مبنى سكنيا في بلدة أفيبسكي بمنطقة أديغيا.

وتتعرض منطقة كراسنودار القريبة من البحر الأسود لضربات أوكرانية متكررة، في إطار الرد على القصف الروسي المستمر منذ 4 سنوات. وفي هذا السياق، تطلق كييف عشرات الطائرات المسيّرة ليلا باتجاه الأراضي الروسية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليل الأربعاء الخميس، منها 45 في أجواء منطقة كراسنودار.

وتؤكد أوكرانيا أن هجماتها تركز على منشآت الطاقة والبنية التحتية التي تُستخدم في تمويل الحرب الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.