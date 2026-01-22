مقتل 11 شرطيا بهجوم مسلحين في بوركينا فاسو

أكدت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية، مقتل ما لا يقل عن 11 شرطيا خلال الأيام الماضية في هجوم نفذه مسلحون شرقي بوركينا فاسو.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إنه في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني الجاري، هاجم عدة مئات من المسلحين "مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية.

وأضاف "قُتل 7 من أفراد الشرطة في الهجوم، وتوفي 4 آخرون لاحقا متأثرين بجروحهم"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية التي بلغت 11 قتيلا، جميعهم من الشرطة".

وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم في نفس اليوم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشهد بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي منذ عام 2015 هجمات متكررة تنفذها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في معظم أراضيها.

وأكد مصدر أمني آخر الهجوم لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيرا إلى "خسائر ومفقودين"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف "جرى دفن جميع الضحايا في الموقع في بالغا، وفق إجراءات جديدة للقيادة لم تعد تسمح بإعادة الجثث إلى واغادوغو أو غيرها من المدن".