مستوطنون يدنسون الأقصى بـ"زفّة" والاحتلال يقتحم الخان الأحمر

أظهر مقطع فيديو نشره مستوطنون قيام عدد من مقتحمي المسجد الأقصى المبارك بتنظيم "زفة عريس" تخللها رقص وغناء جماعي عند المنطقة الشرقية من المسجد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة إن المشهد الاستفزازي يعكس تصعيدا واضحا في أداء الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.

وأفاد المركز بأن 173 مستوطنا اقتحموا المسجد، اليوم الخميس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون طقوسهم التلمودية أمام قبة الصخرة المشرفة، وفي الجهة الشرقية من المسجد الأقصى قرب مصلى باب الرحمة، في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى منع المصلين من دخول المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

يذكر أن مقتحمي الأقصى نفذوا، في أكثر من مناسبة، طقوسا تُعرف بـ"مباركة الزواج" خلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد، إلى جانب تنظيم احتفالات ببلوغ أبنائهم سنّ التكليف الديني، في ممارسات أصبحت تشكّل نمطا متصاعدا من الطقوس التي يجري أداؤها داخل الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية سمحت للمرة الأولى، للمستوطنين بإدخال "أوراق الصلاة" اليهودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، والمقصود بهذه الأوراق كتاب الصلاة اليهودي أو نسخ مطبوعة منه تحتوي على نصوص توراتية وصلوات يهودية.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين فقط من تعيين المفوض أفشالوم بيليد، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائدا لمنطقة القدس في شرطة إسرائيل، وفقا للصحيفة العبرية.

اقتحام الخان الأحمر

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجمع الخان الأحمر البدوي، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، حيث دهمت مدرسة التجمع وقامت بتصوير جميع الغرف الصفية، والملاعب، والمرافق الصحية.

ويأتي هذا الاقتحام بالتزامن مع شروع مستوطنين، أمس الأربعاء، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الخان الأحمر، لتُضاف إلى أكثر من 21 بؤرة استعمارية أُقيمت في محيط محافظة القدس، تتركز غالبيتها في المنطقة الممتدة من مخماس حتى العيزرية، وفق محافظة القدس.

والخان الأحمر قرية فلسطينية بدوية صغيرة تقع على الطريق السريع شرقي مدينة القدس، ومنذ سنة 2009 تحاول السلطات الإسرائيلية إجلاء سكانه وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، ولكنّ السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات الإسرائيلية.