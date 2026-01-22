ما وراء عرض بوتين التبرع بمليار دولار من أموال روسيا المجمدة لمجلس غزة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للمساهمة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن جزءا من الأصول المجمدة يمكن استخدامه لإعادة إعمار الشرق الأوسط، موضحا أن روسيا تنظر إلى مجلس السلام في المقام الأول على أنه وسيلة للتوصل إلى تسوية بالشرق الأوسط.

​​وأضاف "بالمناسبة، يمكن أيضا استخدام الأموال المتبقية من الأصول المجمدة لإعادة بناء الأراضي المتضررة جراء القتال، بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا".

بوتين يقبل الدغوة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال أمس إن نظيره الروسي قبل دعوته للانضمام إلى مجلس السلام الذي يُرتقب إعلانه رسميا خلال مشاركة ترامب اليوم الخميس في منتدى دافوس.

وكان بوتين قد أعلن أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة الدعوة التي وُجهت إلى موسكو قبل أن يرد عليها، وقال خلال اجتماع حكومي "كلفت وزارة الخارجية الروسية بدرس الوثائق التي تسلمناها والتشاور مع شركائنا الإستراتيجيين في هذا الصدد".

وقال الرئيس الروسي إن "الأمر الأساسي هو أن يكون للعملية برمتها تأثير إيجابي في التسوية الطويلة الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وأكد ضرورة مراعاة الاحتياجات والرغبات "غير القابلة للتصرف للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن موسكو ستدعم "جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".

لن نكون مع روسيا في مجلس واحد

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد الثلاثاء الماضي أن أوكرانيا تلقت دعوة للمشاركة في "مجلس السلام"، لكنه استبعد انضمام بلاده للمجلس في حال مشاركة روسيا.

وقال زيلينسكي "لقد تلقينا الدعوة، ويعمل دبلوماسيونا على الأمر"، مضيفا "لكن من الصعب جدا عليّ أن أتصور كيف يمكننا أن نكون مع روسيا في مجلس واحد من أي نوع كان".

وكان مجلس الأمن ‌الدولي قد أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قرار يُجيز إنشاء مجلس السلام، ويسمح للدول المتعاونة معه بتأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وأصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا يرحبون فيه بالدعوة التي وجهها ترامب لقادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام، في حين تحدث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن قبول نحو 20 من قادة العالم دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، بينما أعربت دول أوروبية عن رفضها.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، من المفترض ⁠أن يُشرف المجلس على إدارة القطاع مؤقتا، لكن ترامب قال لاحقا إن المجلس سيوسع نطاق عمله ليشمل النزاعات في أنحاء العالم.