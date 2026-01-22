مامبي يعود إلى رئاسة الحكومة في كوت ديفوار

أعاد رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا تكليف روبرت بيغري مامبي برئاسة الحكومة، بعد أقل من أسبوعين على حل الفريق الوزاري السابق. وطلب واتارا من رئيس الوزراء المكلَّف الإسراع في تقديم تشكيلته الحكومية.

وكان مامبي (74 عاما) قد تولى المنصب منذ 2023 حتى حل الحكومة في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري. ويُعَد من الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم، وفاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة سونغون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتأتي إعادة تكليف مامبي في سياق سياسي يتطلب سرعة في إعادة تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وسط ترقب لإعلان أسماء الوزراء الجدد خلال الأيام المقبلة.