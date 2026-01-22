لمواجهة تهديدات روسيا.. بريطانيا تطلق مشروعا لتحديث مقاتلات تايفون

أبرمت بريطانيا عقدا مع مقاولين عسكريين من بينهم شركتا "بي إيه إي سيستمز" و"ليوناردو" بقيمة 453 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) لتحديث أنظمة الرادار على مقاتلات "يوروفايتر تايفون"، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الروسية.

وتعد مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الركيزة الأساسية للدفاع الجوي البريطاني. وتحديثها ليس مهما فقط لتأمين المملكة المتحدة وإنما أيضا لتشجيع الدول الأخرى على طلب هذه المقاتلات بما يساعد على استدامة الإنتاج والحفاظ على وظائف في الداخل.

وقال وزير الدفاع جون هيلي اليوم الخميس قبل زيارة لمنشأة ليوناردو في إدنبره "مع تزايد التهديدات التي نواجهها، ومع استمرار الطائرات الروسية المسيرة في ضرب أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، فإن هذه القدرة الرادارية المتطورة ستحافظ على أمن بريطانيا في الداخل وقوتها في الخارج لسنوات عديدة قادمة".

وبهدف تعزيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ، تتطلع الحكومة إلى صفقات دفاعية جديدة بعدما فازت بعقد بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني لبيع طائرات تايفون إلى تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويمكنها أيضا ضمان المزيد من المبيعات إلى قطر والسعودية.

وأعلنت الحكومة أنها سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2027.

مواصفات الطائرة

وتعد "يوروفايتر تايفون" واحدة من أكثر المقاتلات تطورا ومرونة في العالم، إذ تجمع بين أنظمة استشعار وتحكم متطورة وتصميم متقدم يعتمد على مواد تسمح لها بالتخفي، إلى جانب قدرة فائقة على حمل أسلحة متنوعة.

تتميز بمحركات قوية وفعالة تمنحها قدرة فائقة على المناورة، إذ توفر قوة دفع كبيرة مقارنة بوزنها، مما يجعلها تتفوق بشكل ملحوظ على منافساتها في اختبارات الأداء، ويضعها ضمن صفوة الطائرات القتالية عالميا.

تملكها كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول التي تعاونت على تصنيعها وتطويرها.

تعتمد "يوروفايتر تايفون" على هيكل متطور مصنوع من المعدن بنسبة لا تتجاوز 15%، ما يمنحها قدرات تخفٍّ عالية وفعالية في مواجهة أنظمة الرادار.

ويجمع تصميمها بين قدرة مناورة فائقة في السرعات المنخفضة، وكفاءة عالية أثناء التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، بما يمكنها من التعامل مع أكبر عدد ممكن من سيناريوهات القتال.