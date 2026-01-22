قاض أميركي يمنع تفتيش أجهزة الكترونية لصحفية بواشنطن بوست

أصدر قاض فدرالي أميركي قرارا بمنع المسؤولين الحكوميين من تفتيش أجهزة الكترونية، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قد صادرها الأسبوع الماضي من صحفية تعمل في واشنطن بوست.

وقال القاضي ويليام بورتر في قراره إن المواد المضبوطة من الصحفية هانا ناتانسون لا يمكن مراجعتها بالنظر إلى وجود دعوى قضائية لا تزال جارية تتعلق بتفتيش منزلها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن حاسوب ناتانسون الخاص بالعمل صودر خلال دهم منزلها بولاية فرجينيا في 14 من يناير/كانون الثاني، إلى جانب حاسوبها الشخصي وهاتفها المحمول وساعتها.

وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن التفتيش كان جزءا من تحقيق في تسريب مزعوم من البنتاغون الذي شدد القيود على وسائل الإعلام منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأبلغ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ناتانسون أنها ليست مستهدَفة بالتحقيق الحكومي، لكنَّ منتقدين يخشون أن ترسّخ هذه الخطوة سابقة خطيرة تقوض حرية الصحافة في الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن بوست في بيان إن "مصادرة مواد جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها يقيد حرية التعبير، ويعوق العمل الصحفي، ويُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه في كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بهذه المواد".

وأضاف الصحيفة "طلبنا من المحكمة إصدار أمر بإعادة جميع المواد المصادرة فورا ومنع استخدامها".

وحذرت من أن "أي إجراء أقل من ذلك سيشجع على تنفيذ عمليات دهم مستقبلية لغرف الأخبار، ويجعل الرقابة عن طريق أوامر التفتيش أمر اعتياديا".