كتيب للبقاء 5 أيام.. غرينلاند ترفع جاهزية مواطنيها لمواجهة "الطوارئ"

أعلنت حكومة غرينلاند التابعة لمملكة الدانمارك، إعداد كتيب إرشادي يتضمن نصائح للمواطنين لاتباعها في أوقات الأزمات، مقدمة نصائح لهم للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 أيام في أوقات الطوارئ.

وقال وزير الثروة السمكية والزراعة والاكتفاء الذاتي والبيئة في غرينلاند، بيتر بورغ، في مؤتمر صحفي في العاصمة نوك، أمس الأربعاء، إن الحكومة وضعت خطة طوارئ عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن نيته الاستحواذ على غرينلاند مدعيا أنها "ضرورية للأمن القومي الأميركي".

وأضاف "أعددنا كتيبا عن كيفية البقاء على قيد الحياة 5 أيام، وكلما زاد عدد الأشخاص القادرين على رعاية أنفسهم ومساعدة الآخرين، ازداد تماسكنا في المجتمع".

وأوضح أن الكتيب الذي سيُنشر يتضمن نصائح بسيطة للمواطنين، وأن الاستعداد الفردي والمجتمعي على حد سواء أمر بالغ الأهمية في الأحوال غير المتوقعة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية في غرينلاند، أكالواك إيغيدي، على أهمية الحفاظ على هوية غرينلاند، وأضاف "لا شك أنه علينا العمل على منع أي تدخل عسكري".

والأربعاء، قال ترامب إنه لا يعتقد أن الخيار العسكري سيكون ضروريا بشأن جزيرة غرينلاند، معربا عن ثقته في أن الدانمارك ستتخذ "القرار الأفضل" في هذا الشأن.

وكان ترامب دعا في كلمة له خلال منتدى دافوس، الدانمارك إلى إجراء مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال ترامب في مناسبات عدة إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وإنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".