ارتفاع حصيلة قتلى حريق مركز تسوق بباكستان إلى 55

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع، السبت، في مركز تجاري بكراتشي جنوبي باكستان إلى 55 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي اليوم الخميس، في حين تُجري لجنة حكومية تحقيقا في الحادثة التي ما زالت ملابساتها غير واضحة.

يأتي ذلك، في حين تقول سلطات الدفاع المدني إن 84 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. وتخشى الشرطة من أن يكون معظم المفقودين قد لقوا حتفهم، مما يعني أن حصيلة القتلى قد ترتفع.

وقال نائب مفوض كراتشي الجنوبية جاويد نبي خوسو "عُثر على 55 جثة منذ مساء السبت".

واندلع الحريق، السبت الماضي، في "غول بلازا" وهو مركز تجاري من ثلاثة طوابق يضم 1200 متجر تبيع ملابس الزفاف ولعب الأطفال والأواني الفخارية وغيرها من السلع، ويلقى إقبالا كبيرا.

وقالت المسؤولة الإقليمية عن شؤون الصحة سمية سيد إنه تم جمع عينات الحمض النووي من نحو 50 أسرة في مسعى إلى التعرف على المفقودين.

وصرحت للصحفيين من أمام مشرحة المستشفى "سنسلّم الجثث للأسر بعد مقارنة عينات الحمض النووي" وتحديد هوياتها.

من جهتها، انتقدت أسر الضحايا السلطات على بطء عمليات البحث في المركز التجاري التي تتواصل اليوم الخميس بين الأنقاض المتفحمة.

وكثيرا ما تشهد أسواق كراتشي ومصانعها المعروفة ببناها التحتية المتداعية حرائق، لكن نادرا ما تقع حوادث بهذه الجسامة.