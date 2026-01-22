عباس يلتقي بوتين في موسكو

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الخميس إن الرئيس محمود عباس التقى في موسكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقشا آخر المستجدات في الأراضي المحتلة.

ونقلت الوكالة أن عباس أطلع بوتين على آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ما يجري منها في قطاع غزة.

وأكد عباس ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل كامل، بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.

وشدد عباس على "الدور المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية".

ومن جانبها، نقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن بوتين قوله لعباس إن روسيا مستعدة لإرسال مليار ‍دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة إلى مبادرة مجلس السلام التي طرحها الرئيس ترمب، ‌وذلك من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

كما نقلت وكالة إنترفاكس ‌الروسية عن بوتين قوله ‌إن فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل مجلس السلام ‌نوقشت في وقت سابق مع الولايات المتحدة.