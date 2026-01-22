عاجلعاجل,
عاجل | الرئيس الأميركي: مجلس السلام لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها
Published On 22/1/2026|
آخر تحديث: 13:35 (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
- مجلس السلام لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها
- هناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن.
- أمامنا فرصة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم.
- سنعمل على التأكد من نزع السلاح في غزة وضمان إدارتها بشكل جيد وإعادة إعمارها.
- 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط.
- أبقينا وقف إطلاق النار صامدا في غزة وكذلك المساعدات الإنسانية.
- على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها.
- على حماس إعادة الجثة الأخيرة من غزة وسنتأكد من نزع سلاحها وسنعمل على إعادة بناء القطاع
- تمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريبا.
- التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد وقبل عام كان العالم في وضع صعب.
- قضينا على القدرات النووية الإيرانية.
المصدر: الجزيرة