عاجل,
أخبار

عاجل | الرئيس الأميركي: مجلس السلام لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها

ترامب ومادورو
Published On 22/1/2026
|
آخر تحديث: 13:35 (توقيت مكة)

حفظ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

  • مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
  • مجلس السلام لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها
  • هناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن.
  • أمامنا فرصة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم.
  • سنعمل على التأكد من نزع السلاح في غزة وضمان إدارتها بشكل جيد وإعادة إعمارها.
  • 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط.
  • أبقينا وقف إطلاق النار صامدا في غزة وكذلك المساعدات الإنسانية.
  • على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها.
  • على حماس إعادة الجثة الأخيرة من غزة وسنتأكد من نزع سلاحها وسنعمل على إعادة بناء القطاع
  • تمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريبا.
  • التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد وقبل عام كان العالم في وضع صعب.
  • قضينا على القدرات النووية الإيرانية.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان