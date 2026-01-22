شهيد برصاص الاحتلال في غزة ورضيع جديد يلفظ أنفاسه بسبب البرد

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين لفظ رضيع جديد أنفاسه الأخيرة في القطاع جراء البرد القارس وسط أوضاع إنسانية مزرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن مواطنا استُشهد بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره على دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وأمس الأربعاء، استُشهد 11 فلسطينيا بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال وقصفه لمناطق عدة في قطاع غزة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُشهد وأصيب 1820 مواطنا، في 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية إن الرضيع علي أبو زور (3 أشهر) توفي في مدينة غزة بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفل أبو زور، يرتفع عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10 أطفال، وسط شح المساعدات وغياب التدفئة.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة المدمر أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، مع انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل تدفئة بسبب شح الوقود، وسط منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.