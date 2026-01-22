رئيس أرض الصومال يلتقي الرئيس الإسرائيلي في دافوس

أجرى رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكر المكتب الرئاسي لأرض الصومال أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، قائلا إن الجانبين "أكدا التزامهما بمبادئ السلام والاحترام المتبادل".

وأضاف أن الطرفين بحثا فرص تطوير العلاقات في مجالات ذات اهتمام مشترك.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن رئيس أرض الصومال التقى في دافوس، إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي، الذي يُعَد شخصية مؤثرة داخل الدائرة السياسية لترامب، وأحد أبرز الأصوات التي تربط بين السياسة الأميركية وشبكات الأعمال العالمية.

وقال المراسل إن المراقبين يتوقعون أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز تواصل أرض الصومال مع واشنطن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف تل أبيب بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية دولة مستقلة، لتكون إسرائيل بذلك أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991.

ورحَّبت حكومة إقليم أرض الصومال بإعلان إسرائيل اعترافها بجمهورية أرض الصومال دولة ذات سيادة، ووصفت الاعتراف بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز شرعيتها الدولية.

ويقع إقليم أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحته 175 ألف كيلومتر مربع، وأعلن استقلاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظ باعتراف من المجتمع الدولي.