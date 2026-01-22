أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأسيسه، ووجَّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إليه.

واعتبرت حماس، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تمثل "مؤشرا خطيرا يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة، لا سيما أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في ⁠منشور على منصة إكس، أمس الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو قبِل ‍دعوة الرئيس ⁠الأمريكي للانضمام إلى "مجلس السلام".

وقالت الحركة إن نتنياهو يواصل تعطيل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ويمارس انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تشمل استهداف الأحياء السكنية والمرافق العامة ومراكز الإيواء، وذلك رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 3 أشهر.

"الاحتلال أصل الإرهاب"

وأضافت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل "أصلا للإرهاب وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

واعتبرت أن تحقيق الاستقرار يبدأ بوقف ما وصفته بانتهاكات الاحتلال وإنهائه بشكل تام، ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو.

وامتنع نتنياهو عن حضور حفل تدشين مجلس السلام، اليوم الخميس، في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بعد إعلان السلطات السويسرية التزامها بمذكرة توقيفه الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت واتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح.