حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط خلال أيام

تواصل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" شق طريقها باتجاه منطقة الشرق الأوسط، وسط تقديرات بوصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات توجد حاليا في المحيط الهندي، مع توقعات بدخولها المنطقة خلال أيام.

وبحسب بيانات تتبع السفن، فإن حاملة الطائرات الأمريكية التي كانت متمركزة في بحر جنوب الصين خلال الأيام الماضية، عبرت الثلاثاء مضيق ملقا، وهو ممر مائي إستراتيجي يربط بحر جنوب الصين بالمحيط الهندي.

وقال مسؤول في البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات ترافقها ثلاث مدمرات، وتتجه غربا.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الفترة الأخيرة في ظل تردي الظروف المعيشية للإيرانيين.

ورغم أن مسؤولي البحرية الأمريكية وهيئات دفاعية أخرى لم يؤكدوا رسميا أن مجموعة حاملة الطائرات في طريقها إلى الشرق الأوسط، فإن مسارها الحالي وموقعها في المحيط الهندي يشيران إلى أنها أصبحت على بعد أيام قليلة من دخول المنطقة.

وسبق للولايات المتحدة أن نقلت حاملات طائرات من المحيط الهادي إلى الشرق الأوسط، حيث تم تغيير مسار حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط عام 2024.