وضعت مجلة تايم الأميركية خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا تحت المجهر ودققت في مدى حقيقة ما قاله بشأن عدد من الملفات والقضايا المحلية والدولية.

وجدد ترامب أمس الأربعاء في ذلك الخطاب المطول الذي طال انتظاره رغبته في الاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك، وقال إنها كانت في وقت سباق تحت السيطرة الأميركية، وانتقد مزارع طاقة الرياح بشدة، وما وصفه بالاختلال في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وبقية العالم.

وفيما يلي عرض لبعض ما أورده ترامب في خطابه من "حقائق" وتعليقات مجلة تايم على مدى صحتها.

هل أعادت أميركا جزيرة غرينلاند للدانمارك؟

في معرض حديثه عن جزيرة غرينلاند، قال ترامب "بعد الحرب (العالمية الثانية)، التي انتصرنا فيها، لولا تدخلنا، لكنتم جميعا تتحدثون الألمانية وقليلا من اليابانية. بعد الحرب، أعدنا غرينلاند إلى الدانمارك. كم كنا أغبياء بفعل ذلك؟ كم هم ناكرون للجميل الآن؟". وجدد رغبته في الاستيلاء على الجزيرة، قائلا "لذا نريد قطعة من الجليد لحماية العالم. وهم يرفضون منحنا إياها".

وتؤكد مجلة تايم أن الولايات المتحدة لم تمتلك غرينلاند قط، وأنه في عام 1941 أي خلال الحرب العالمية الثانية، وقّعت أميركا والدانمارك اتفاقية تمنح الولايات المتحدة الحق في إنشاء قواعد عسكرية على الجزيرة للدفاع عنها في وجه ألمانيا النازية، مع الاعتراف بسيادة الدانمارك على الإقليم.

هل أميركا تمول حلف الناتو؟

وعن حالف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الرئيس ترامب "نحن نمول حلف الناتو. لقد دفعنا لسنوات عديدة حتى مجيئي، في رأيي، 100% من ميزانية الناتو، لأنهم لم يكونوا يدفعون حصصهم".

وعلقت مجلة تايم على ذلك القول بأنه ادعاء غير دقيق يكرره الرئيس ترامب منذ فترة رئاسته الأولى (2017-2021). وحسب أرقام الناتو فإن أميركا دفعت في عام 2025 ما يقارب 16% من ميزانية الحلف، في حين ساهمت 31 دولة من أصل 32 دولة عضوا في الناتو بنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في ميزانية الحلف.

هل تمتلك الصين مزارع رياح؟

وفي موضوع الطاقات الجديدة، قال ترامب إن الصين "تُصنّع جميع توربينات الرياح تقريبا، ومع ذلك لم أتمكن من العثور على أي مزارع رياح في الصين… إنهم يصنعونها ويبيعونها بأسعار باهظة… لكنهم لا يستخدمونها بأنفسهم".

وللتحقق من صدق ذلك القول، استندت مجلة تايم لتقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح الذي يشير إلى أن منشآت توربينات الرياح بالصين شكلت عام 2024 ما نسبته 70% من الإجمالي العالمي، وبلغت القدرة الكهربائية التراكمية أكثر من 520 غيغاواتا، أي ما يقارب 50% من إجمالي القدرة العالمية المركبة لطاقة الرياح.

هل أسعار الطاقة في أوروبا أعلى؟

وفي موضوع آخر عن الطاقة، قال الرئيس ترامب إن ألمانيا تنتج الآن كهرباء أقل بنسبة 22% مما كانت تنتجه عام 2017 وإن أسعار الكهرباء "أعلى بنسبة 64%"، وأضاف أن "بريطانيا تنتج ثلث إجمالي الطاقة من جميع المصادر التي كانت تنتجها في عام 1999".

ولتمحيص تلك المعلومات، راجعت مجلة تايم تقارير معهد فراونهوفر التي تشير إلى أن ألمانيا أنتجت أكثر من 400 تيراوات ساعة من الكهرباء في عام 2025، أي بانخفاض قدره 25% عن عام 2017، ومع ذلك ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 35%، وفق إحصاءات ألمانية رسمية.

أما بالنسبة لبريطانيا، فإن بياناتها الرسمية تشير إلى أن البلاد أنتجت ما مجموعه 285 تيراوات ساعة من الكهرباء عام 2024، أي أقل بنسبة 25% مما أنتجته عام 2000.

هل تم تزوير انتخابات 2020؟

وعاد الرئيس ترامب مرة أخرى إلى موضوع الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن وقال إنها كانت "انتخابات مزورة. الجميع يعلم ذلك الآن. لقد اكتشفوا الحقيقة".

وتقول مجلة تايم إنه لا يوجد دليل على أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة، وتشير إلى أن عددا من المسؤولين من الحزب الجمهوري أطلقوا تحقيقات متعددة في نتائج الاقتراع ولم يجدوا أي تزوير واسع النطاق في الأصوات.