تفاصيل جلسة إطلاق مجلس السلام من دافوس

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا "مجلس السلام" من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بمشاركة 21 دولة من أصل 35 وافقت على الانضمام، متعهدا بإعادة إعمار قطاع غزة.

ووجَّه ترامب تحذيرا صريحا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنحها مهلة ثلاثة أسابيع لنزع سلاحها وتجنب التدمير الكامل.

ووقَّع ممثلو الولايات المتحدة والمغرب والبحرين ميثاق المجلس أولا، مما أدخله حيز التنفيذ رسميا وفقا لشرط توقيع ثلاث دول أعضاء فقط.

وشارك في الجلسة ممثلون عن البحرين والمغرب والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبلجيكا وبلغاريا ومصر والمجر وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكوسوفو ومنغوليا وباكستان وباراغواي وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وأوزبكستان.

ولفت مراسل الجزيرة فادي منصور إلى تفصيل رمزي مهم، إذ يتكون شعار المجلس من درع تحيط به أغصان زيتون، لكن الخريطة داخل الدرع تمثل أميركا الشمالية بما فيها الولايات المتحدة وجزء من غرينلاند وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية، وغياب الشرق الأوسط أو قطاع غزة أو فلسطين.

ويطرح هذا التفصيل تساؤلات بشأن الرؤية الجغرافية الحقيقية للمجلس رغم التركيز الحالي على القضية الفلسطينية.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين، لكنه لم يقدّم تفاصيل بشأن إدارة المعبر أو حجم المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها.

ويمثل هذا الإعلان -وفقا لمنصور- تقدما ملحوظا، خصوصا أن المعبر كان مفترضا أن يُفتح ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– عرقل ذلك بربطه بتسليم حماس جثة الأسير الأخير لديها.

الموقف الإسرائيلي

بَيْد أن تسريبات إسرائيلية بدأت تَصدر، تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية لم توافق بعد على إعادة فتح معبر رفح، مما يطرح تساؤلات جوهرية بشأن التنسيق بين الإعلان الفلسطيني والموقف الإسرائيلي، حسب ما أشار منصور.

ويظل من غير الواضح إن كان قد حدث تقدُّم في موضوع تسليم الجثة، رغم تأكيد المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف أنه سيجري استعادتها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ضغوط ترامب قد أدت إلى تغيير موقف نتنياهو.

من جهته، قدَّم صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر رؤية اقتصادية شاملة لمستقبل قطاع غزة، وعرض على الشاشة أمام الحضور الوضع في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وتتناول المرحلة الأولى عامين من الحرب "القاسية والمروعة" والأطنان الضخمة من القذائف التي سقطت على القطاع وعشرات آلاف القتلى، في حين تركز المرحلة الثانية على خطة ترامب لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين، أما المرحلة الثالثة فتتناول بناء السلام وإعادة الإعمار والتثقيف ضد الكراهية وثقافة السلام.

وأوضح منصور أن كوشنر أشار إلى أن المليارات ستتدفق خلال مُدَد محدَّدة لإعادة إعمار القطاع، مع التركيز على الاستثمارات وتوفير فرص العمل وخيارات جديدة للفلسطينيين.

كما أعلن كوشنر عن عقد مؤتمر في واشنطن للمانحين لتلقي الدعم المالي والتبرعات، مشددا على ضرورة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي عموم الشرق الأوسط.

التنسيق مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي وصفها بأنها تملك إمكانات وقدرات كاملة كامنة لم تستغلها ولم تستطع حل مشكلة قطاع غزة.

ويرسل هذا التصريح -بحسب فادي منصور- إشارات طمأنة للمنظمة الدولية وللدول التي لديها تحفظات على المشاركة في المجلس.

وأكد ترامب أن حماس التزمت بنزع سلاحها، لكنه منحها مهلة ثلاثة أسابيع للتنفيذ، محذرا من أن عدم الامتثال سيعني تدميرها بالكامل، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إطلاق المجلس يضع العالم أمام مرحلة جديدة.

ومن جهة أخرى، لفت منصور إلى أن الحدث غابت عنه أي إشارة إلى قضية الدولة الفلسطينية أو قوة الاستقرار الدولية للقطاع التي ينبغي للمجلس تشكيلها والإشراف على عملها.

كما غابت الإشارة إلى التزامات إسرائيل إزاء خطة السلام، خصوصا مسألة الانسحاب من قطاع غزة، إذ لم تقم بانسحابات إضافية رغم دخول المرحلة الثانية باستثناء الانسحاب الأول حتى الخط الأصفر.