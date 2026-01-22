تعرف على تطورات أزمة غرينلاند بعد تراجع ترامب عن الخيار العسكري

لم يخفف تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، من تصاعد التوترات على ضفتي المحيط الأطلسي.

وبينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس للاجتماع في بروكسل لمحاولة التوصل لرد مشترك لمواجهة طموحات الرئيس الأميركي بشأن غرينلاند، جددت الدانمارك التأكيد بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تمتلك غرينلاند، وأن الجزيرة تمثل "خطا أحمر".

والأربعاء، قال ترامب إنه لا يعتقد أن الخيار العسكري سيكون ضروريا بشأن جزيرة غرينلاند، معربا عن ثقته في أن الدانمارك ستتخذ "القرار الأفضل" في هذا الشأن.

وكان ترامب دعا في كلمة له خلال منتدى دافوس، الدانمارك إلى إجراء مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقال ترامب في مناسبات عدة إن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وإنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

الجزيرة نت ترصد أبرز التطورات، بعد إعلان ترامب -عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته– وضع إطار لاتفاقية مستقبلية بشأن جزيرة غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها.

حل وسط

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن "الأمين العام للناتو عرض على ترامب حل وسط يتمثل في تسليم الولايات المتحدة قطعا صغيرة من الأراضي في غرينلاند لإقامة قواعد عسكرية أميركية عليها، على غرار القواعد العسكرية البريطانية أكروتيري وديكيليا في جزيرة قبرص".

وأضافت الصحيفة أن كبار ضباط حلف الناتو ناقشوا فكرة تسليم قطع صغيرة من الأراضي في غرينلاند إلى أميركا، حيث يمكن للولايات المتحدة بناء قواعد عسكرية عليها، على غرار القواعد البريطانية في أكروتيري وديكيليا في قبرص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للقاعدتين 254 كيلومترا مربعا، أي ما يقارب 3% من مساحة قبرص. ويقطنهما 18 ألف نسمة، نصفهم من العسكريين البريطانيين وعائلاتهم، والنصف الآخر من السكان المحليين (القبارصة اليونانيين).

بدوره، قال موقع أكسيوس إن مشروع الاتفاق بشأن غرينلاند لا ينص على منح الولايات المتحدة السيادة على الجزيرة، لكنه يتضمن نشر منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

خط أحمر

قالت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن إن بلدها يرغب في مواصلة "حوار بنّاء مع حلفائه" بشأن غرينلاند والأمن في المنطقة القطبية الشمالية لكن في إطار احترام وحدة أراضيه.

وجاء في بيان صدر عن فريديريكسن "يمكننا أن نتفاوض على كلّ النواحي السياسية: الأمن والاستثمارات والاقتصاد. لكن لا يمكننا التفاوض على سيادتنا. وأُبلغت أن ذلك لم يكن مطروحا".

بدوره، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن إن "الولايات المتحدة الأميركية لن تمتلك غرينلاند، وإن الجزيرة تمثل خطا أحمر لبلاده".

واعتبر وزير خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن أن تطلعات ترامب "لم تتغير"، مشيرا إلى أن نفي استخدام القوة العسكرية "لا بد من أخذه في الاعتبار، لكن ذلك لا يزيل المشكلة".

لقاء أوروبي

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل لمحاولة التوصل لرد مشترك لمواجهة طموحات الرئيس الأميركي بشأن غرينلاند.

وقبل القمة، أكد عدة مسؤولين أن الاتحاد الأوروبي يحاول التوصل لحل للموقف، وأن الكتلة الأوروبية سوف تدرس فقط تطبيق إجراءات مضادة في حال تم فرض الرسوم.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن ستتوجه إلى بريطانيا اليوم الخميس للقاء نظيرها البريطاني كير ستارمر، حيث من المرجح أن تتصدر قضية سيادة غرينلاند أجندة المباحثات.

توضيح للناتو

قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن أمينه العام مارك روته لم يقدم تنازلات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضم غرينلاند للولايات المتحدة، مقابل تراجع واشنطن عن فرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية.

وأضافت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت في بيان مكتوب أن الاجتماع الذي عُقد بين روته وترامب الأربعاء على هامش منتدى دافوس العالمي الاقتصادي بسويسرا، تناول الأهمية الشديدة للأمن في منطقة القطب الشمالي لجميع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وتابعت "ستركز المناقشات بين حلفاء الناتو بشأن إطار الاتفاق الذي ذكره الرئيس ترامب على ضمان أمن القطب الشمالي من خلال الجهود المشتركة للحلفاء".

وقالت هارت، إن المنظمة ستعمل جماعيا لضمان أمن القطب الشمالي، مضيفة أن المفاوضات بين الدانمارك وغرينلاند والولايات المتحدة ستمضي قدما بهدف حرمان روسيا والصين من أي موطئ قدم في الدائرة القطبية.

تجاهل روسي

في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قضية غرينلاند والولايات المتحدة لا تعني موسكو، وإنه لا اهتمامَ لروسيا بها.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع مجلس الأمن الروسي أن الدانمارك تُعامِل غرينلاند من منطلق الاستعمار، مشيرا إلى اعتقاده بأن واشنطن وكوبنهاغن ستعالجان الأمر بينهما.

كتيب إرشادات

أعلنت حكومة غرينلاند التابعة لمملكة الدانمارك، إعداد كتيب إرشادي يتضمن نصائح للمواطنين لاتباعها في أوقات الأزمات، مقدمة نصائح لهم للبقاء على قيد الحياة لمدة 5 أيام في أوقات الطوارئ.

وقال وزير الثروة السمكية والزراعة والاكتفاء الذاتي والبيئة في غرينلاند، بيتر بورغ، في مؤتمر صحفي في العاصمة نوك، أمس الأربعاء، إن الحكومة وضعت خطة طوارئ عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بشأن نيته الاستحواذ على غرينلاند مدعيا أنها "ضرورية للأمن القومي الأميركي".

وأضاف "أعددنا كتيبا عن كيفية البقاء على قيد الحياة 5 أيام، وكلما زاد عدد الأشخاص القادرين على رعاية أنفسهم ومساعدة الآخرين، ازداد تماسكنا في المجتمع".