تشييع 3 صحفيين في خان يونس ونقابة الصحفيين تطالب بلجنة تحقيق دولية

شيع العشرات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة جثامين 3 صحفيين يعملون مع اللجنة المصرية لإغاثة غزة، استشهدوا أمس الأربعاء، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة للّجنة كانت تُقلّهم.

وقال سمير شعت، والد الصحفي الشهيد عبد الرؤوف شعت، لقناة الجزيرة مباشر إن ابنه كان يقوم بدوره في إظهار حقيقة ما يحدث في قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين لقتل الحقيقة، لأنهم يثبتون بالصورة والكلمة حقيقة الجرائم التي يرتكبها.

بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور إن الشهداء "عبد الرؤوف شعت ومحمد قشطة وأنس غنيم" كانوا يقومون بمهمة إنسانية تابعة للّجنة عندما جرى استهدافهم.

وأضاف أن سيارة خاصة باللجنة كانت تُقلّهم، مشيرا إلى أنه يوجد على سيارات اللجنة شعار يوضح تبعيتها لها.

من جهته، قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل إن الاحتلال يستهدف الصحفيين لقتل حق العالم في معرفة ما يحدث في قطاع غزة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في خان يونس، أن مصداقية مجلس السلام على المحك إذا استمر شلال الدم واستهداف الصحفيين في قطاع غزة.

وطالب الأسطل "بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى قطاع غزة وملاحقة الاحتلال كقتلة ومجرمين". وقال إن الاحتلال منع دخول أكثر من 3 آلاف صحفي أجنبي إلى القطاع لتغطية الحرب "ليبقى الصحفي الفلسطيني وحيدا يكتب بدمه، وينقل حقيقة المحرقة في القطاع".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مصر طالبت تل أبيب بتقديم توضيحات بشأن الهجوم، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مصر "بعثت برسالة غاضبة إلى إسرائيل بعد غارة في غزة قُتل فيها 5 فلسطينيين"، واحتجت على الغارة، ولا سيما أنها وقعت خارج نطاق الخط الأصفر.

من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن التوترات بين إسرائيل ومصر تصاعدت إلى مستوى جديد عقب حادثة استهداف السيارة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي "زعم أن هؤلاء الرجال أعضاء في حركة حماس، وأنهم قاموا بتشغيل طائرة مسيَّرة اقتربت من قواته في جنوب قطاع غزة".