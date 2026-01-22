ترمب يلتقي زيلينسكي في دافوس ويوجه رسالة لبوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه عقد لقاء "جيدا جدا"، اليوم الخميس، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أعلن بدوره عن موعد أول اجتماع أمريكي روسي أوكراني.

وجاء اللقاء، الذي استمر قرابة ساعة، اليوم الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حيث أوضح ترمب عقب الاجتماع أن "الجميع يريد إنهاء الحرب"، مشيرا إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وأضاف ترمب: "الاجتماع كان جيدا، لا يزال أمامنا طريق طويل، لكنّ الحرب يتعين أن تنتهي".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تستعد لعقد اجتماع مع الجانب الروسي، لافتا إلى لقاء مقرر للمبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ترمب أن رسالته إلى بوتين هي "أن الحرب يجب أن تنتهي".

أول اجتماع ثلاثي

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع مع ترمب بأنه "كان جيدا للغاية".

كما أعلن زيلينسكي أن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وروسًا سيعقدون أول اجتماع ثلاثي لهم في الإمارات، على أن تُعقد اللقاءات يومي الجمعة والسبت.

وتُجري الولايات المتحدة محادثات مع روسيا وبشكل منفصل مع كييف وعدد من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترمب في وقت سابق "أعتقد أنني أستطيع القول إننا قريبون إلى حد معقول… علينا أن نوقف هذه الحرب… أعتقد أنهما وصلا الآن إلى مرحلة يمكنهما فيها الاجتماع وإبرام اتفاق".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.