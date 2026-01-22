ترامب يعلن محاكمات وشيكة بشأن تزوير انتخابات الرئاسة عام 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محاكمة ستتم قريبا لبعض الأشخاص بسبب دورهم في ما وصفه بـ"انتخابات 2020 المزورة"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بادين.

وفي كلمته أمس الأربعاء أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال الرئيس ترامب إن "الجميع يعلم الآن" أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة، و"ستتم قريبا محاكمة أشخاص على ما فعلوه".

وتعليقا على ذلك الإعلان، قال موقع بوليتيكو الأميركي إن ترامب ادعى مرارا وتكرارا، وبشكل كاذب، أن الرئيس السابق بايدن لم يفز فعليا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولم يوضح الرئيس ترامب في كلمته من ستتم محاكمتهم ولا ما هي التهم التي ستوجه إليهم، ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب موقع بوليتيكو التعليق على الموضوع.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من ادعاء ترامب وجود تزوير واسع النطاق في رئاسيات عام 2020 فإن قضاة فدراليين ومسؤولين في الانتخابات دحضوا ذلك الادعاء.

وفي عام 2022، قال المدعي العام ويليام بار، الذي عينه الرئيس ترامب، إنه لا يوجد دليل على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية.

وأثار الرئيس ترامب موضوع انتخابات عام 2020 عندما تطرق للحرب في أوكرانيا حين قال إن تلك الحرب التي اندلعت عام 2022 ما كانت لتبدأ لو لم تكن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 مزورة.