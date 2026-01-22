ترامب: لن نسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إنه يأمل عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا ما استأنفت طهران برنامجها النووي.

وشدد ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، على أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وأضاف "سنكشف أين يقفون الآن بشأن برنامجهم النووي. لا يمكنهم الاستمرار في هذا البرنامج، ويجب أن يتوقف تماما".

وقال ترامب إن إيران توقفت عن قتل المتظاهرين بعد أن حذرها الأسبوع الماضي من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية، وأضاف "كانوا سيشنقون 837 شخصا يوم الخميس. قلت لهم لا يمكنكم فعل ذلك".

وتابع "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى. كانوا يطلقون النار على الناس بشكل عشوائي في الشوارع"، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يستبعد اتخاذ خطوات إضافية إذا اقتضت الظروف.

وكان ترامب قد شنّ هجوما في يونيو/حزيران الماضي، استهدف مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وبحث في وقت لاحق توجيه ضربات إضافية، وسط تصاعد تهديداته على خلفية الاحتجاجات الداخلية التي شهدتها إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025.

تفتيش المنشآت النووية

وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -الثلاثاء- إن المواجهة مع إيران بشأن حصر مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وتفتيش المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل، "لا ينبغي أن تستمر إلى الأبد".

وأوضح غروسي، في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش منتدى دافوس، أن الوكالة فتشت جميع المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض للقصف، وعددها 13 منشأة، لكنها لم تتمكن من تفتيش أي من المواقع الثلاثة الرئيسية التي تعرضت للهجوم في يونيو/حزيران، وهي نطنز وفوردو وأصفهان.

وأضاف مدير الوكالة أن على إيران تقديم تقرير مفصل للوكالة بشأن ما حدث في تلك المواقع والمواد الموجودة فيها، بما في ذلك ما يقدر بنحو 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لتصنيع أسلحة نووية.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه الكمية من المواد تكفي لتصنيع ما يصل إلى 10 قنابل نووية في حال رفع نسبة التخصيب.